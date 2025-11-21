I Fatti Vostri, effetto Michele Guardì: com’è cambiata la concezione di “risveglio televisivo”

I Fatti Vostri è tornato in tendenza grazie a uno sfogo recente del regista e autore Michele Guardì. Come è cambiato il “risveglio televisivo” con il format più che trentennale.

I Fatti Vostri è una realtà televisiva presente dal 1990. Idea e sviluppo del contenitore da parte di Michele Guardì, volto noto che ha fatto di autorevolezza e ritmo due concetti chiave. In grado di mescolare leggerezza e riflessione con maestria, Guardì ha saputo coniugare le necessità dello spettacolo alla volontà del pubblico di essere intrattenuto con garbo e pazienza. Se la sera c’è bisogno, secondo la platea televisiva, del Varietà, durante il resto del giorno non è che il piccolo schermo può spegnersi.

Servono quindi alternative possibili in altre fasce orarie e da 35 anni I Fatti Vostri rappresenta l’alternativa possibile. Un contenitore che mescola attualità e grandi temi del passato: giochi e riflessioni, dibattito e risate. Lacrime e sorrisi all’attenzione degli estimatori che non cessano di guardare la trasmissione dal 1990.

I Fatti Vostri, Michele Guardì ha rivoluzionato la mattina televisiva

Numerosi i conduttori che si sono alternati al timone di una macchina televisivamente perfetta. Da Giancarlo Magalli, fino al compianto Fabrizio Frizzi, passando per Alberto Castagna, fino ai più recenti Tiberio Timperi e Flavio Montrucchio. Accanto a loro c’era sempre Michele Guardì. Il creatore di tutto il contenitore che non solo dirigeva (e dirige) un must del palinsesto televisivo, ma prosegue negli anni a interagire con il pubblico a casa sotto lo pseudonimo del comitato.

Una voce – non tanto fuoricampo ormai – che rappresenta una sicurezza. Quel che è certo è che Guardì, che viene dalla “scuola” di Antonello Falqui, è abituato a certi ritmi e a determinate necessità professionali. In altre parole, I Fatti Vostri ha sempre funzionato perchè ad animare ogni blocco di trasmissione c’erano e ci sono le sue idee.

Argomenti e armonia, le regole di un successo quasi quarantennale

Non è l’unico a lavorare al programma, senza la squadra di collaboratori non sarebbe altrettanto incisivo, ma – sia per deformazione professionale che per competenze effettivamente acquisite – l’ultima parola è sempre stata la sua. Per quanto riguarda una trasmissione che, alla soglia dei 40 anni di attività, sembra invecchiare televisivamente senza acciacchi con le stesse certezze che l’hanno resa grande. Un punto di riferimento per il pubblico adulto conosciuto, però, anche dai giovani che – in queste stagioni – si sono alternati davanti al piccolo schermo.

Questa premessa anticipa quel che è accaduto recentemente nel corso di una puntata de I Fatti Vostri. Precisamente quella di giovedì 20 novembre 2025. Flavio Montrucchio, conduttore del programma insieme ad Anna Falchi, stava introducendo una porzione di trasmissione dedicata alla culinaria. In particolare ai dolci. “So che il comitato – ha scherzato Montrucchio – è patito di cioccolata. Non dica che non è vero”, ha sottolineato il presentatore rivolgendosi a Guardì. Il regista e ideatore della trasmissione ha risposto perentoriamente al conduttore: “Sono patito di cioccolata, ma anche di arredatori. Prego l’arredatrice del programma di venire qui, abbiamo bisogno di lei, grazie. I componenti del programma devono essere qui, in studio. Bene, ora possiamo andare avanti”.

Il “risveglio televisivo”

Allora il conduttore, resosi conto della tensione in studio, ha immediatamente sviato dicendo: “La cioccolata serve sempre, dato che c’è un’aria un po’ tesa io ne vado alla ricerca”. Il riferimento era velatamente accostato a quello che era successo poco prima. Il regista e ideatore del programma ha strigliato una collaboratrice in diretta, anche se con sottile sagacia e un atteggiamento risoluto che non è sfuggito all’attenzione del pubblico.

In poche ore scoppia il caso sui social e parlare di “risveglio televisivo” diventa possibile. Michele Guardì, nello specifico, ha portato in televisione quello che oggi verrebbe definito un brunch mediatico. Un contenitore che parte alle 11.00 e termina poco prima di pranzo per accompagnare chi è a casa all’appuntamento culinario o al break prima del pomeriggio. I Fatti Vostri ha sempre mostrato attenzione per fasce di pubblico che si annoiano a guardare i programmi più comuni e cercano un mix vincente di suggestioni e curiosità. Per questo Guardì pretende, da tutti, maestranze comprese, che l’attività sia sempre impeccabile.

Scoppia il caso tra video social e commenti

Il richiamo alla collaboratrice, tutt’altro che semplice da gestire, è diventato un caso così come lo sono state – qualche settimana prima – le presunte tensioni in studio tra Anna Falchi e il gruppo di lavoro del regista. Retroscena comparso su Chi, prontamente smentito dalla stessa conduttrice: “In studio regnano la gioia e l’armonia”, aveva scritto sui social. L’ulteriore siparietto dello scorso 20 novembre, tuttavia, sembrerebbe avvalorare il contrario.

I Fatti Vostri viene spesso definito un “risveglio televisivo” perchè anima il telespettatore medio in momenti della giornata difficili da interpretare anche mediaticamente. La ricetta funziona anche per questo tipo di atteggiamento: il pubblico non sembra gradire l’uscita a gamba di Michele Guardì nei confronti di una collaboratrice, ma intanto ne parla. Sui social la trasmissione è tornata in tendenza, tra video e commenti, come non capitava da tempo.

Tensioni interne al programma o semplice strategia?

Obiettivo raggiunto? Forse, ma il prezzo di questo torpore sconfitto potrebbe essere la ragione di alcune tensioni interne al programma. Anche quelle vanno gestite. I Fatti Vostri, dunque, si trova al cospetto di una nuova fase fatta di fuoriprogramma e possibili rischi calcolati. La diplomazia di Montrucchio, stavolta, ha salvato la situazione. Se “risveglio televisivo” dev’essere, però, è importante gestire i flussi e i picchi (non solo di Auditel, ma anche di tensione) nel modo giusto. Altrimenti l’effetto boomerang è dietro l’angolo.