La mascherina di Anna Falchi smaschera I Fatti Vostri. Con un gioco di parole si potrebbe raccontare così quanto avvenuto nella puntata di ieri dei Fatti Vostri, dal momento che nel programma di Michele Guardì sono stati proposti ben due blocchi registrati in precedenza e quindi non in diretta. Per i telespettatori scoprirlo probabilmente non sarà stato difficile dato che in tali spazi (Ci pensa Patty e Super Dog) la Falchi non indossa la mascherina Ffp2 che nel resto della puntata ha sempre indosso, così come fa da martedì 4 gennaio, quando è tornata in onda dopo un giorno di assenza.

L’effetto straniante creato però dalla giustapposizione di momenti in cui la conduttrice indossa il dispositivo di protezione e altri in cui invece ne è priva ha portato probabilmente ieri a una doverosa precisazione, fatta sia dalla stessa Falchi sia dal collega Salvo Sottile.

“Bentornati in diretta, voglio dire innanzitutto che questo era uno spazio registrato: come vedete Anna ha la mascherina oggi” ha precisato Sottile di rientro dal blocco registrato, seguito poi dalle parole di Anna Falchi che ha aggiunto:

Non per niente avevamo il trolley, perché la nostra Patty essendo straniera si è ricongiunta con i suoi cari. Per questo lo abbiamo registrato prima…

“E quindi l’abbiamo registrato prima. Vabbè, non succede nulla…” ha chiosato infine Salvo Sottile, prima di passare poi all’immancabile oroscopo di Paolo Fox. Mentre su Rai2 avveniva il disvelamento di blocchi registrati all’interno di I Fatti Vostri, su Rai3 ieri si è sperimentata per la prima volta ad Elisir la conduzione “mascherinata” con Michele Mirabella in studio, mentre Benedetta Rinaldi è stata costretta a rimanere a casa – probabilmente in attesa di ricevere la terza dose.

Ad un certo punto, nel finale di puntata, anche gli ospiti sono comparsi in video tutti indossando una mascherina, forse in solidarietà di Mirabella e della signora Franca che ieri presidiava in solitaria la postazione social del programma.