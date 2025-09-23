I dati Auditel del 22 settembre 2025: Temptation Island vince anche in autunno, Elettra Lamborghini non fa rimpiangere Max Giusti

Comincia una nuova settimana televisiva e il pubblico si rifugia nelle certezze di fine estate. A vincere la serata degli ascolti di lunedì 22 settembre 2025 è il “sequel” di Temptation Island. Filippo Bisciglia e il suo viaggio nelle tentazioni e i sentimenti colpiscono ancora: il format funziona anche con il cambio delle temperature. Buon

Comincia una nuova settimana televisiva e il pubblico si rifugia nelle certezze di fine estate. A vincere la serata degli ascolti di lunedì 22 settembre 2025 è il “sequel” di Temptation Island. Filippo Bisciglia e il suo viaggio nelle tentazioni e i sentimenti colpiscono ancora: il format funziona anche con il cambio delle temperature. Buon banco di prova, dato che lo scorso anno – di questi tempi – la versione autunnale del programma era stata messa in stand-by proprio per il timore di una resa parziale. Previsione smentita, almeno per queste fasi iniziali di nuova stagione televisiva.

Male, invece, Raiuno che ha riproposto un ciclo di film dal titolo “Purché finisca bene”. La collana di episodi, tuttavia, non sembra appassionare la platea televisiva. Ieri, “Tutto a posto” ha totalizzato l’11,9% di Share. Percentuali troppo basse per la rete ammiraglia della tv di Stato che dovrà riflettere per capire dove e come incidere nelle scelte di palinsesto. È vero che in Viale Mazzini possono contare su prodotti originali di una certa rilevanza, altrettanto lecito però è pensare che il pubblico inizi a stancarsi degli stessi schemi riproposti in maniera ciclica.

Temptation Island certezza anche in autunno, flop Raiuno con “Tutto a posto”

La novità rappresentata da “Balene – La Serie” è stata accolta bene proprio perchè – alla domenica – dopo un’estate condita dalle repliche di Imma Tataranni c’è qualcosa di nuovo. Motivo per cui è azzardato pensare di solleticare l’interesse del pubblico al lunedì con qualcosa di già visto, senza alcun tipo di mordente o gancio che possa incuriosire anche gli ascoltatori di vecchia data. Volendo ragionare assiomaticamente: “Tutto a posto” e niente in ordine nel lunedì sera di Raiuno.

Meglio invece sul due: la seconda rete punta ancora su Boss in Incognito. Una delle certezze riguardo l’intrattenimento in prime time con una novità importante al suo interno. Elettra Lamborghini al posto di Max Giusti: la conduttrice prende il posto del collega, passato a Mediaset (lo vedremo presto alla guida di un nuovo game show oltre alla conduzione di Caduta Libera), senza farlo rimpiangere. Il pubblico non sembra patire eccessivamente il cambio alla conduzione, lo Share del programma si attesta al 6,3% per un totale di 975.000 spettatori.

Giletti nella comfort zone di Raitre, Quarta Repubblica insegue

Subito dietro, al 6,2%, Killer Elite: Italia Uno punta sull’action e – a modo suo – vince portandosi a casa il consenso dei fedelissimi. Su Raitre, invece, torna Massimo Giletti: “Lo Stato delle Cose” è un format ormai rodato che appassiona uno spicchio di italiani interessati ad approfondire e, talvolta, fare chiarezza rispetto alle vicende di cronaca e attualità. Una scelta che paga la terza rete, la quale si aggiudica il 6,6% di Share battendo la concorrenza.

Rete 4, infatti, si ferma al 5,5% di Share con Quarta Repubblica. La Torre di Babele, con Corrado Augias alla conduzione, staziona al 4,7%. Cairo sorride perchè la politica aziendale de La7 resta quella di puntare su un approfondimento dalle differenti sfumature che coinvolge differenti porzioni di pubblico. Balzo in avanti per il Nove che, con Little Big Italy, arriva al 3%. Numeri importanti visto il tipo di format e i costi di realizzazione: la rete Warner si conferma – eccezion fatta per Che Tempo Che Fa (ormai una trasmissione rodata) – un buon polo dove sperimentare. Belve docet.

Gerry Scotti re del pre-serale

Quel che rimane delle percentuali di ascolto se lo sono diviso equamente i film cult selezionati su TV8, Canale 20, Iris, Rai Movie, Rai4 e Twentyseven. Il “gruppo misto” dell’etere che offriva Troy e The Mask, oltre a Overdose, El Dorado e Unbroken. Un inizio settimana interessante, in special modo sul lato talk con qualche spunto notevole dall’intrattenimento. Aspettando le sfide più calde con i grandi show della tv pubblica pronti a darsi battaglia con Cologno Monzese: Ballando Con Le Stelle e Tu Sì Que Vales scaldano i motori.

Nel frattempo Rai e Mediaset affilano gli artigli anche in quello che un tempo veniva definito pre-serale e, oggi, viene etichettato come access prime time: Gerry Scotti – e la sua Ruota della Fortuna – sfonda il muro dei 5 milioni ottenendo il 25,1% di Share. De Martino, con Affari Tuoi, resta indietro: il gioco dei pacchi si ferma al 21,3%.