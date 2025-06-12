I clienti di Casa a Prima Vista comprano davvero?

E’ la domanda che si chiedono molti dei telespettatori di Casa a Prima Vista, lo show di Real Time che ha conquistato il pubblico con il mix di storie personali, competizione e la passione per il mattone: debolezza tutta italiana. La ricerca di una nuova abitazione è la croce e delizia di chi si accinge a tuffarsi in una nuova vita che in questo caso diventa una vera e propria sfida televisiva, grazie anche a un cast ben studiato e a un formato coinvolgente.

Il meccanismo è semplice quanto accattivante: tre agenti immobiliari – Ida, Mariana e Filippo – si sfidano per trovare la casa perfetta a clienti reali, con un’unica regola: ognuno può proporre solo un immobile, e alla fine sarà il cliente a scegliere quale preferisce. Il tutto condito da siparietti ironici, battute affilate e colpi di scena. Ma se il pubblico si gode lo spettacolo, la domanda alla fine nasce spontanea: ma poi, chi partecipa compra davvero la casa che sceglie in puntata? O è solo finzione?

Nonostante l’avvento dei reality che hanno monopolizzato i palinsesti da oltre vent’anni, la magia e la curiosità che ispira ciò che sta dietro le telecamere è rimasta intatta. La casa è vera? Il cliente è reale o un attore? Ma soprattutto: la scelta fatta davanti alle telecamere porta a un contratto firmato nella realtà? Fino a poco tempo fa, la produzione era rimasta sul vago. Ora però arriva una risposta precisa, diretta da chi vive il programma dall’interno.

E’ tutto vero ma non c’è l’obbligo dell’acquisto

A parlare è Ida Di Filippo, una delle protagoniste indiscusse del programma e volto amatissimo dal pubblico. Ironica, verace e con una parlantina irresistibile, Ida non si tira indietro quando c’è da fare chiarezza. “A Casa a Prima Vista è tutto vero: sono veri gli acquirenti e sono vere le case”, ha dichiarato in una recente intervista.

Eppure, aggiunge, c’è un elemento da considerare: “È ovvio però che gli acquirenti vedono solo tre case e dunque sono poche. Ma chi è davvero interessato può acquistare”.In altre parole, non esiste un vincolo contrattuale che obblighi il cliente ad acquistare l’immobile scelto in tv. Il programma mostra un frammento del percorso, che però può continuare anche lontano dalle telecamere. “In tanti hanno comprato ed è stato molto bello”, confida ancora Ida.

Un risultato che, pur non garantito, dimostra la buona fede del format. “Noi agenti poi acquisiamo il cliente”, rivela inoltre la napoletana doc, spiegando come il contatto tra agente e acquirente prosegua anche dopo la puntata. Nata in Campania, lavora per un’agenzia che tratta immobili di pregio e interi palazzi, gestendo clienti privati e istituzionali Ida è entrata nel programma quasi per gioco, ma oggi racconta: “Casa a Prima Vista è stato un successo che mi ha travolto e stravolto. A volte non mi sembra vero”. Quindi sì, Casa a Prima Vista è autentico.