Fiorello: “Domani torna Amadeus in Rai”. E su Sanremo 2027 scherza: “De Martino ha già 47 ospiti, manca solo Godzilla”

Terzultimo giro di giostra per La Pennicanza e l’effetto “fine scuola” inizia a farsi sentire, ma a modo loro. Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati in onda all’ora di pranzo su Rai Radio2 con una puntata che ha demolito palinsesti, ascolti e indiscrezioni, piazzando sul finale un vero e proprio “allarme spoiler” che manderà in tilt via Asiago.

Lo scoop: il “ritorno” di Amadeus a via Asiago

Il colpo di teatro arriva in chiusura, con Fiorello che lancia un appello ai nostalgici e ai fan della storica coppia del Festival: “Domani ci sarà il ritorno in Rai di Amadeus! Lo filmeremo in diretta mentre entra in via Asiago e consegna i documenti alla guardia all’ingresso. Appuntamento alle 12:15 qui fuori per dargli il benvenuto, mi raccomando… vi aspetta!”. Una provocazione delle sue o una vera e propria incursione dell’ex re di Sanremo negli studi del Nove? Nel dubbio, i citofoni di Viale Mazzini stanno già tremando.

Il fanta-Sanremo 2027 di Stefano De Martino

A proposito di Sanremo, lo showman non ha resistito alla tentazione di commentare i primi rumors oceanici sul cast degli ospiti che Stefano De Martino starebbe corteggiando per il suo debutto all’Ariston.

“Io ne ho già contati 47, praticamente manca solo Godzilla!”, ha ironizzato Fiorello, snocciolando una lista surreale che mette insieme il “clan napoletano” (Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Stefano De Martino stesso), ex celebri come Belen Rodriguez, fino a Maria De Filippi, l’intero cast di Fabio Fazio e l’ultimo arrivato Gerry Scotti. La contro-proposta di Fiorello? “Io farei una sorpresa, chiamerei Milo Infante o Marco Liorni…”.

Gli ascolti del 2 Giugno e il tornado “A li morta*** tua”

In apertura, spazio ai dati Auditel della parata del 2 Giugno, capace di blindare davanti alla tv il 44,1% degli italiani. “Mettiamola al posto di Sanremo, diamo solo parate militari in tv! Pensate che La Russa ha proposto all’Ad Roberto Sergio di lanciare un nuovo canale tematico: ‘Rai Cingolato‘”.

Battute anche sul violento maltempo che ha colpito la Capitale nelle ultime ore, ribattezzato dai romani con il nome di un tipico e colorito tornado locale: “A li morta tua”*, una tromba d’aria così assurda che, a detta dello showman, “gli alberi invece di cadere si sono rimessi in piedi“.

L’appello-bis sul caso Umbria: “Devo chiamare Report?”

Infine, una nota di reale e pungente polemica giornalistica. Fiorello è tornato a lanciare un appello sul progetto eolico ‘Phobos’ in Umbria, lanciando un secondo appello ai TG nazionali “C’è un veto? Se non fosse per i ragazzi dei comitati umbri che mi hanno chiamato, io non ne avrei saputo nulla. Cosa c’è dietro? Devo chiamare Report?”, ha affondato lo showman, dimostrando per l’ennesima volta che dietro le risate de La Pennicanza c’è un microfono che non ha paura di graffiare.