I Cesaroni perdono quasi 6 punti rispetto alla prima puntata. La Buona Stella resiste su Raiuno. I dati Auditel del 20 Aprile 2026

I Cesaroni si arenano dopo una prima puntata al 22,6% di Share. La seconda puntata del reboot di Canale 5 evidenzia un netto calo dopo i fasti dell’inizio. La serie infatti si arena al 16,9% di Share. La stessa percentuale registrata da La Buona Stella, ma calcolando l’interesse medio il prodotto di Raiuno supera la rete ammiraglia di Canale 5.

Inversione di rotta notevole per Cologno Monzese che sperava con I Cesaroni di ritrovare un grande classico, invece finisce a dover riflettere sulle ragioni di un esito inatteso. Il calo non può neanche definirsi fisiologico, dato che si tratta della seconda puntata su 6 totali. Il problema è anche legato all’orario: gli utenti si sono lamentati del fatto che La Ruota della Fortuna rubi tempo alla prima serata sacrificando anche qualche scelta in tal senso.

I Cesaroni calano drasticamente, La Buona Stella si impone su Raiuno

Gli spettatori non tollerano l’inizio dei programmi di prima serata alle 22.00. Questa certezza influisce sui risultati globali, ma la débâcle di una delle serie più attese deve ugualmente alimentare qualche interrogativo. Le stesse domande, per ragioni diverse, se le sono poste le emittenti cadette che hanno scelto altri formati. Rai2 punta su The Floor al 5,5% di Share, nuova conduzione per il programma che sembra aver trovato una quadra di riferimento con determinate porzioni di interesse pubblico da coltivare.

Rai3 sceglie Newsroom al 4,3% di Share, mentre Rete4 opta per Quarta Repubblica al 6,1% di Share. Italia Uno propone Blacklight e tocca quota 7% di Share. La7 ricorda Papa Francesco con il documentario di Ezio Mauro dal titolo: Francesco – Cronache di un Papato che ottiene il 5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ritrova il consueto appuntamento con il GialappaShow che totalizza il 5,4% di Share.

La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi

Nove arriva al 3,4% di Share con Little Big Italy. Il Canale 20 rispolvera un grande classico della cinematografia come V per Vendetta che guadagna quasi il 2% di Share fermandosi all’1,9% di Share. Stesso punteggio per Rai4 con Io Sono Alice. In leggero calo Iris con The Birth of Nation – Il risveglio di un popolo arrivato all’1,3% di Share.

Assaporando Parigi, su RaiPremium, si ferma all’1,1% di Share. La Ruota della Fortuna arriva al 24,7% di Share aggiudicandosi la sfida in access prime time con Affari Tuoi fermo al 24% di Share. I due programmi continuano a dare battaglia sul piccolo schermo sacrificando anche qualche punto nella prima serata. Il prime time, spesso, patisce una disputa tv che prosegue da inizio stagione con risultati altalenanti. I guadagni dell’access, in qualche caso, penalizzano la prima serata da ambo le parti. Fattori contingenti che finiscono idealmente al centro di riflessioni condivise che mescolano esigenze televisive e necessità popolari.