I Cesaroni, la nuova serie diventa un caso: slitta ancora la data di partenza, i fan chiedono chiarezza e spunta anche uno striscione

I Cesaroni 7 ancora non sono in palinsesto. La serie è pronta, manca soltanto la data di partenza. Mediaset punta su altro per il momento e a Ponte Milvio spunta uno striscione dei fan: il pubblico vuole il grande ritorno della serie.

I Cesaroni, questo ritorno non s’ha da fare. Stavolta non siamo di fronte a un imprevisto, semmai è l’ennesima conferma di quanto attorno al nuovo progetto seriale targato Mediaset ci siano più dubbi che certezze. I fan della fortunata fiction chiedono il ritorno in televisione con un’ultima stagione celebrativa da almeno un paio d’anni. Arrotondando per difetto perchè la voglia di Cesaroni, secondo parte del pubblico, non si è mai spenta.

La volontà c’è sempre stata, anche da parte del cast e della produzione, con il passare degli anni però mettere in atto un reboot diventava sempre più complicato. Alla fine Pier Silvio Berlusconi si è convinto e Mediaset ha investito sul ritorno alla Garbatella. La bottiglieria più famosa della tv italiana sarebbe tornata protagonista in palinsesto. Al netto di qualche imprevisto, dato anche dalla mancata disponibilità di alcuni elementi del cast a tornare nei panni di personaggi che li hanno resi iconici, le riprese de I Cesaroni 7 si sono concluse da diverso tempo.

I Cesaroni 7, l’inizio del reboot slitta ancora

La torta è pronta, per citare una famosa frase di Claudio Amendola, protagonista e regista di questo grande ritorno sul piccolo schermo, ma serve l’ok definitivo della dirigenza di Cologno Monzese. L’ultima parola spetta a loro. Il prodotto è confezionato, serve soltanto il lasciapassare definitivo per la messa in onda. Un tira e molla che gli affezionati si sarebbero risparmiati, vista anche l’attesa pluriennale per sperare di rivedere i propri beniamini all’opera. Invece manca proprio l’ultimo tassello.

La serie evento sarebbe dovuta cominciare prima a fine febbraio, poi a inizio marzo e ultimamente si è arrivati addirittura all’11 marzo 2026. Tutte date possibili, ma nessuna conferma. Mediaset, ancor prima de I Cesaroni, intende dare spazio al ritorno di Vanina – Un vicequestore a Catania. La serie torna con un nuovo capitolo dopo la promettente stagione iniziale.

Lo striscione a Ponte Milvio e l’impazienza dei fan

Questa decisione ha fatto arrabbiare non poco i fan della fiction ambientata alla Garbatella. Sembra che, al momento, il ritorno della famiglia più attesa della televisione sia ancora da posticipare. Sui social il malcontento è tangibile. Vale anche per gli interpreti che avrebbero voluto mostrare al pubblico le rispettive performance. Oltretutto in questo reboot ci saranno moltissime novità: personaggi inediti e qualche nuovo elemento. Da Lucia Ocone a Ricky Memphis.

Senza contare che ci sarà modo anche di ricordare il compianto Antonello Fassari. L’attore è recentemente scomparso a causa di una malattia, ma la serie di Canale 5 avrà modo di menzionarlo anche soltanto ripercorrendo le battute più celebri. Il punto è capire quando il ritorno de I Cesaroni sarà possibile e concreto. Le priorità a Cologno Monzese sono altre, allora a Ponte Milvio spunta uno striscione (con tutta probabilità fatto con l’AI e ripotato dalla community social della serie) che chiede maggiori riscontri per un esordio in palinsesto costantemente rimandato. L’attesa del piacere è essa stessa il piacere, recitava un famoso spot, ma il pubblico comincia a perdere la pazienza.