I Cesaroni 7, prima puntata: 3,5 milioni e 22,6%. La nostalgia batte ancora tutto

Tredici anni dopo l’ultima puntata, I Cesaroni tornano su Canale 5 e vincono la serata con 3,5 milioni di spettatori e il 22,6% di share. Un risultato che dice molto sullo stato della fiction italiana.

C’è una frase di Claudio Amendola che vale come sintesi dell’operazione su I Cesaroni. Presentando la settima edizione della serie alla stampa l’attore romano, che di questa operazione è anche regista, ha detto: “Mi vanto di aver cambiato tutto per non cambiare niente.”

I Cesaroni, cambia tutto e non cambia niente

È la formula un po’ gattopardesca applicata alla televisione che a quanto pare lunedì scorso funzionato alla perfezione: 3.486.000 spettatori, 22,6% di share, prima serata vinta con ampio margine su La buona stella di Rai 1, ferma al 16,2%.

Il dato è significativo non solo per quello che dice su I Cesaroni, ma per quello che dice sulla fiction italiana e sul pubblico che l’ha voluta ancora una volta premiare.

Tredici anni di attesa e nessuna alternativa

I Cesaroni erano finiti nel 2014. Nel mezzo ci sono stati tredici anni di televisione italiana, di esperimenti, di nuovi format, di tentativi di costruire eredi. Il tutto in una erosione importante di ascolti determinata dai social, dallo streaming e dalle nuove abitudini di fruizione dei contenuti. Nonostante la parentesi Covid in cui la TV suo malgrado è tornata indispensabile. In tutto questo tempo nessuno ha voluto, o saputo, riempire quello spazio.

Non perché il format fosse irripetibile: la famiglia allargata nella Garbatella non è un’invenzione difficile da declinare e se guardiamo alle sitcom americane gli esempi sono decine. Basti pensare ai Drummond di Arnold contro Manhattan, alla Tata, persino ai Simpson.

Se nessuno lo ha fatto è solo perché il sistema produttivo italiano non ha investito con la stessa costanza su universi narrativi capaci di costruire un legame affettivo davvero duraturo con il pubblico.

I Cesaroni, i motivi di un reiterato successo

Quando Canale 5 ha annunciato il ritorno, la risposta è stata immediata. I 3,5 milioni della prima puntata non sono il risultato di una macchina di marketing particolarmente aggressiva. Sono il risultato accumulato in dodici stagioni precedenti, di un pubblico che aveva smesso di aspettare ma non di voler tornare in quella casa.

È nostalgia, certo. Ma la nostalgia in televisione non è un sentimento passivo: è una dichiarazione di fiducia verso un prodotto che non ha tradito. E il fatto che questa fiducia sia sopravvissuta a tredici anni di assenza dice quanto il vuoto lasciato fosse reale.

Il problema non è I Cesaroni

Il risultato del debutto va letto in parallelo con quello di Rai 1. La buona stella, fiction nuova con Francesco Arca e Miriam Dalmazio, si è fermata al 16,2%. Non un flop, ma un risultato che non regge il confronto con una serie che esiste da vent’anni e che è entrata a far parte dell’immaginario della famiglia italiana comune.

Questo è il nodo. La fiction italiana che prova a costruire qualcosa di nuovo fatica a trovare il pubblico che la fiction di ritorno raccoglie in automatico. Non perché il pubblico sia pigro o refrattario alle novità in assoluto, ma perché il sistema non riesce a creare l’investimento emotivo necessario con la stessa velocità con cui lo smonta.

Le fiction brevi — quattro, sei puntate — che hanno dominato il palinsesto negli ultimi anni hanno prodotto buoni risultati singoli ma non hanno saputo costruire alcun universo narrativo persistente: non erano costruite con quell’intento e comunque non ne hanno avuto il tempo materiale.

Ogni volta si ricomincia da zero, si chiede al pubblico un nuovo patto, si offre una storia che finisce prima di poter diventare un appuntamento fisso. I Cesaroni invece esistevano prima che qualcuno accendesse la televisione, e tornavano come si torna a casa.

La nostalgia come strategia industriale

Il problema non è che I Cesaroni abbiano fatto il 22,6%. Il problema è che questo risultato rischia di diventare un modello invece di un’eccezione. Se la risposta dell’industria al successo della nostalgia è produrre quanta più nostalgia possibile, il ciclo si chiude su se stesso: si riesumano titoli, si richiamano cast, si vendono revival come fossero nuove proposte. E nel frattempo il pubblico più giovane, quello che non ha vissuto le stagioni originali, non trova niente che gli appartiene.

Il pubblico invecchia su format vecchi: con tutto il rispetto per I Cesaroni che anche nella sua settima stagione si è dimostrato un buon prodotto, ricco di emotività e di temi attuali.

Claudio Amendola ha promesso che questa stagione porterà qualcosa di nuovo dentro una struttura familiare. È possibile. Dodici episodi sono abbastanza per sorprendere. Ma il banco di prova vero non è il debutto — quello era già vinto prima della messa in onda. È tenere quei 3,5 milioni nelle puntate successive, quando la curiosità si trasforma in giudizio e la nostalgia da sola non basterà più.