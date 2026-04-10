Lunedì prossimo su Canale 5 torna la famiglia più amata della televisione italiana. Ma rispetto ai revival che affollano i palinsesti del 2026, I Cesaroni — Il Ritorno ha qualcosa in più: un dolore vero da elaborare, un attore che diventa regista e una Garbatella che non è mai stata nostalgia.

I Cesaroni 7, il ritorno che nessuno si aspettava: perché questa volta è diverso da tutti gli altri

Il 2026 è l’anno in cui la televisione italiana e le piattaforme streaming hanno riscoperto la nostalgia come strategia industriale. Beverly Hills 90210 è tornato su Sky. Malcolm in the Middle ha avuto il suo revival. La lista è lunga.

In questo contesto, il ritorno de I Cesaroni rischia di essere letto come un’operazione dello stesso tipo: prendere qualcosa che funzionava, spolverarlo, rimetterlo in onda e incassare la benevolenza del pubblico affezionato.

Il ritorno dei Cesaroni

Non è così, o almeno non del tutto. La settima stagione de I Cesaroni — dodici episodi in sei serate, tutti su Canale 5 — porta con sé qualcosa che nessun altro revival del momento può rivendicare: un lutto reale da elaborare. Antonello Fassari, interprete di Cesare sin dalla prima stagione, è scomparso nell’aprile 2025 proprio mentre le riprese stavano per iniziare.

La serie dovrà fare i conti con la sua assenza — non ignorarla, non aggirarla, ma integrarla in modo che Cesare e Fassari restino presenti in qualche forma. Claudio Amendola lo ha detto senza giri di parole: “Ci manca molto. Ogni volta che ne parlo non riesco a non commuovermi. Con gli sceneggiatori abbiamo trovato il modo adatto per salutarlo. In qualche modo Cesare e Antonello ci saranno.”

Amendola però ha anche aggiungo altro con un tono più risentito che polemico: “Non abbiamo escluso nessuno, ci mancherebbe, chi non è in questa serie lo ha fatto per sua scelta e senza che nessuno lo abbia mai mandato via…”

Amendola regista: la scommessa più rischiosa

La novità strutturale di questa stagione non è il cast rinnovato né la trama aggiornata: è Claudio Amendola che per la prima volta siede dietro la macchina da presa. Amendola dirige e interpreta Giulio Cesaroni — doppio ruolo che pochi attori della sua generazione si sarebbero assunti su un progetto così esposto.

La scelta non è casuale. Significa che il progetto non è stato affidato a un professionista esterno che avrebbe potuto modernizzarlo senza capirne l’anima. Significa che Amendola ha voluto controllare il tono, il ritmo, il modo in cui la Garbatella viene raccontata. È una scommessa rischiosa — i precedenti di attori che si mettono alla regia non sono sempre felici — ma è anche l’unica che poteva garantire coerenza con tutto quello che I Cesaroni ha rappresentato in sei stagioni e oltre un decennio di affetto del pubblico.

“In un momento storico pieno di tragedie sono sicuro che I Cesaroni porteranno due ore di risate e di serenità,” ha dichiarato l’attore e regista. Non è una promessa da poco, in questo specifico momento.

Cesaroni, la trama: la bottiglieria rischia l’asta, Giulio va in pensione

La storia riparte dal punto più naturale possibile: il tempo che è passato. Giulio Cesaroni è ormai vicino alla pensione e pensa di lasciare la storica bottiglieria della Garbatella ai fratelli e a Walter.

La bottiglieria però si trova in difficoltà economiche e rischia di finire all’asta — colpa del comportamento di Augusto, il fratello di Giulio interpretato da Maurizio Mattioli. Marco, diventato produttore musicale, vive con Virginia, la nuova compagna, e con il figlio Adriano di otto anni, ma deve fare i conti con il ritorno dagli Stati Uniti della figlia Marta. Mimmo è diventato insegnante di sostegno e si troverà a gestire una situazione delicata con un allievo nello spettro dell’autismo.

I temi si sono aggiornati senza tradire lo spirito originale. La famiglia allargata, i legami che reggono nonostante le distanze, il quartiere come punto di ancoraggio: tutto è ancora lì. Ma c’è qualcosa di più contemporaneo nella narrazione — la precarietà economica della bottiglieria, i figli che crescono in direzioni impreviste, la vecchiaia che bussa.

Il cast: chi c’è, chi manca, chi arriva

Tornano i volti storici: oltre ad Amendola, ci sono Matteo Branciamore nel ruolo di Marco, Ludovico Fremont come Walter, Elda Alvigini nei panni di Stefania, Niccolò Centioni come Rudi e Federico Russo come Mimmo. Tra le new entry, Ricky Memphis, Lucia Ocone nel ruolo di Livia, Marta Filippi come Virginia e Valentina Bivona come Marta.

Le assenze pesano. Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri non fanno parte di questa stagione. Max Tortora non compare almeno inizialmente nel cast ufficiale annunciato da Mediaset — una delle assenze più sorprendenti, visto che il suo personaggio era uno dei pilastri comici della serie. Non ci sono state comunicazioni ufficiali sulle ragioni della sua assenza. Tra gli ospiti a sorpresa compaiono invece Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi.

L’assenza più difficile resta quella di Fassari. La serie non può permettersi di ignorarla, e probabilmente non lo farà.

Perché questo ritorno è diverso

La televisione italiana e le piattaforme streaming stanno riscoprendo il passato perché è più semplice che inventare il futuro. Non è un giudizio di merito — è un’osservazione su come funziona l’industria in questo momento. I Cesaroni 7 nasce nello stesso clima, ma porta con sé un peso specifico che gli altri revival non hanno.

Non è solo nostalgia. È una famiglia che deve fare i conti con chi non c’è più, con chi è andato altrove, con un quartiere che cambia. È un attore che si mette alla regia per la prima volta. È una serie che ha il coraggio di dire che dieci anni fanno la differenza, invece di fingere che il tempo si sia fermato.

Il rischio è che potrebbe anche non funzionare. Ma I Cesaroni ancora una volta stanno provando a fare qualcosa di più di quello che ci si aspetterebbe. Il test a cominciare dalla prima serata e dagli ascolti. Lunedì prossimo.