I Cesaroni 7 anticipazioni: chi è (davvero) la nuova fidanzata di Marco

L’attesa sta per finire: I Cesaroni 7 arriveranno su canale 5 prossimamente per regalare nuove emozioni e nuovi colpi di scena al pubblico che, dopo aver seguito tutte le precedenti avventure della famiglia Cesaroni, è pronto a seguire anche Giulio Cesaroni alle prese con i figli Marco, Rudy e Mimmo, ormai adulti e con vite sempre molto incasinate.

Grande protagonista delle nuove puntate sarà Marco che, in questa settima stagione, avrà una nuova fidanzata, un altro figlio e che, nel corso degli episodi, si ritroverà anche a dover gestire la primogenita Marta, nata dal suo amore ormai finito con Eva e che torna a Roma dopo aver vissuto negli Stati Uniti.

L’attrice che interpreta la nuova fidanzata di Marco è, in realtà, anche la vera compagna di Matteo Branciamore che, dopo anni, è tornato ad interpretare il personaggio che gli ha regalato fama e successo.

I Cesaroni 7 anticipazioni: tutto sulla nuova fidanzata di Marco

Manca sempre meno alla messa in onda de I Cesaroni 7. A undici anni dalle ultime puntate, la serie tv Mediaset tornerà sul piccolo schermo nei primi mesi del 2026. Nella nuova stagione, Marco, il primogenito di Giulio Cesaroni che, nelle precedenti puntate sognava di fare il musicista e che ha vissuto un grande amore con Eva con cui ha avuto la figlia Marco, vive stabilmente a Roma e ha una nuova compagna.

Lei si chiama Virginia ed è interpretata da Marta Filippi che è una delle new entry della fiction insieme a Lucia Ocone e Ricky Memphs che interpreta Carlo che è il papà di Virginia nonché consuocero di Giulio Cesaroni.

Marta Filippi, la fidanzata di Matteo Branciamore, è un’attrice, una comica e una doppiatrice e, nei nuovi episodi de I Cesaroni, sposerà quest’ultimo anche se per finta. Marta Filippi è così pronta a debuttare nella fiction tv accanto all’uomo con cui condivide la propria vita privata e interpretare sul set la compagna è stato più facile del previsto.

Prima di essere scelta per la nuova stagione de I Cesaroni, Marta Filippi si è fatta conoscere dal grande pubblico anche per aver lavorato in altri programmi e produzioni di successo come Bar Stella, lo show che Stefano De Martino conduceva su Raidue e nella terza edizione di LOL – Chi ride è fuori. Tra i film ha recitato in Maschile plurale.

Famosa anche come doppiatrice, ha prestato la voce a a film di grande successo come Inside Out 2 e Cattivissimo me 4.