I 5 film cult natalizi da vedere il 24 e il 25 dicembre per rispettare la tradizione: i titoli più emozionanti

Alla viglia e il giorno di Natale ci sono cinque titoli iconici che non possono mai mancare. Ecco quali sono.

Natale è anche di casa e tradizione. Le festività sono cadenzate dal riproporsi di piccoli rituali domestici e tra questi c’è – indubbiamente – anche la visione di film diventati ormai dei grandi classici davanti ai quali grandi e piccini possono ritrovarsi. Il 24 e il 25 dicembre i ritmi lavorativi rallentano e le famiglie accendono la tv.

La scelta di un titolo televisivo si rivela un modo semplice per dar vita a un significativo momento di condivisione familiare. Alcune pellicole, più di altre, sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo. Ecco i cinque film cult da vedere alla vigilia e nel giorno di Natale per riscoprire emozioni e avventure senza tempo.

I 5 film iconici da vedere tra la vigilia e il giorno di Natale

Uno dei grandi classici di Natale è un film capace come pochi di scaldare il cuore. Parliamo di La vita è meravigliosa, film del 1946 diretto da Frank Capra. Il protagonista è George Bailey (interpretato da James Stewart) che, frustrato e depresso per il naufragio delle sue aspirazioni, decide di farla finita dopo che lo zio ha assicurato il fallimento della sua società perdendo ottomila dollari alla vigilia di natale.

Prima di gettarsi dal ponte gli appare Clarence, il suo angelo custode, per mostrargli come sarebbe stata la vita se lui non fosse mai nato. La vita è meravigliosa insegna ad amare la vita malgrado i momenti difficili. Un altro classico intramontabile da vedere alla vigilia di Natale è la commedia brillante Una poltrona per due (1983), diretta da John Landis.

I protagonisti di Una poltrona per due sono il prestigioso agente di cambio Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) e il senzatetto Billie Ray Valentine (Eddie Murphy). I due si incontrano alla vigilia di Natale e finiscono per diventare la cavie di un bizzarro esperimento sociale messo in piedi dai fratelli Duke (proprietari dell’azienda di Louis), che faranno in modo che i due si scambino i ruoli, a loro totale insaputa.

Quando Louis e Billie scopriranno la cinica scommessa dei Duke si coalizzeranno per fargliela pagare. Imperdibile anche Mamma ho perso l’aereo (1990), scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus. La numerosa famiglia McCallister (due genitori e cinque figli) parte alla volta di Parigi per trascorrere le vacanze di Natale.

La confusione però giocherà un brutto scherzo all’allegra famigliola. Nel marasma generale della partenza mamma e papà dimenticheranno a casa Kevin, il piccolo di casa. Al risveglio il bambino si renderà conto della situazione, pensando che si sia avverato il suo desiderio di non rivedere più i familiari (a causa di una litigata della notte precedente).

A rendere oltremodo divertente la trama sarà l’entrata in scena di una coppia oltremodo sgangherata e pasticciona di ladri. I due topi di appartamento avranno la bella idea di prendere di mira casa McCallister finendo per diventare vittime delle astute trappole di Kevin.

Altri film “cult” da vedere durante le festività natalizie

Un’altra commedia natalizia “cult” è Parenti serpenti, film del 1992 diretto da Mario Monicelli. Protagonista della storia una famiglia numerosa solita riunirsi sempre nella casa dei nonni a Sulmona, in Abruzzo, in occasione delle festività natalizie. Ogni famiglia cova al suo interno un campionario di vizi e problematiche esistenziali (dalla nevrosi alla depressione, dall’ipocrisia a un’omosessualità camuffata che emergerà nel corso del film).

I nonni annunceranno durante il pranzo di Natale di voler andare a vivere presso qualcuno dei figli, in cambio di una parte della pensione, lasciando loro la scelta di chi dovrà ospitarli. L’annuncio finirà per scatenare una colossale lite che porterà a galla tutta la marea di gelosie, rancori e divisioni nascosta da sempre sotto la maschera del perbenismo.

Last but not least, l’ultimo film da vedere tra il 24 e il 25 dicembre è la commedia corale per eccellenza: Love Actually (2003), con un cast d’eccezione diretto da Richard Curtis e che tra i tanti comprende attori del calibro di Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Alan Rickman e Emma Thompson.

Love Actually ruota intorno a un intreccio di dieci linee narrative con protagonisti appartenenti a contesti a prima vista assolutamente differenti. A unire le dieci storie c’è però un comune denominatore: il sentimento dell’amore. Una commedia leggera con un cast stellare composto da alcuni dei più famosi attori britannici.