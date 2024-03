The Voice Senior 2024 puntata 22 marzo: la semifinale in diretta

Siamo alle battute finali per la quarta edizione di The Voice Senior, che questa sera – venerdì 22 marzo – celebra la sua semifinale dalle 21.25 su Rai, che seguiremo come sempre live. I quattro coach – Loredana Berté, tornata in studio dopo i problemi di salute, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa – hanno chiuso le proprie squadre e hanno preparato i concorrenti per le sfide di questa sera. Vediamo, quindi, cosa ci attende.

The Voice Senior 2024 anticipazioni semifinale 22 marzo

Siamo alla semifinale, o “Knock Out”, di questa quarta edizione. Ciascuno dei quattro coach ha definito il proprio team dopo le Blind Audition, scegliendo ciascuno 6 artisti. In finale, però, potranno approdare solo 12 cantanti: questa sera, dunque, i 4 giudici dovranno scegliere solo 3 dei 6 artisti che hanno selezionato con le Blind. Dimezzare le proprie squadre non sarà compito semplice, soprattutto dopo averle preparate nel corso della settimana.

La scelta dei finalisti, dunque, tocca ai soli giudici/coach. Il pubblico, invece, avrà voce in capitolo durante la finale, che si svolgerà venerdì 5 aprile, in diretta e non venerdì 29 marzo, Venerdì Santo e quindi col prime time di Rai 1 consacrato alla Via Crucis. Sarà solo il televoto, infatti, a decretare il vincitore di The Voice Senior 2024.

The Voice Senior 2024: i Team

Team Loredana: Sandro Bertoldini, Angela Bini, Claudia Bruni, Gigi Cifarelli, Antonella Grattarola, Lemuri il Visionario (all’anagrafe Vittorio Centrone).

Team Gigi: Danilo Amerio, Paola Battistata, Marcello Domenichini, Benito Madonia, Luca Minnelli, Diana Puddu.

Team Arisa: Elisabetta Candelieri, Annarita Delli Ponti, Bartolomeo Iossa, Filippo Lico, Donatella Pandimiglio, Mario Rosini.

Team Clementino: Vincenzo Biascioli, Gianluca John Calzolari, Bernardo Lanzetti, Pino Maragno, Ciro Sciallo, Sonia Zanzi.

The Voice Senior 2024 puntata 22 marzo: dove vederla in diretta tv e live streaming

Il programma va in onda su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay, dove è sempre disponile on demand e su cui è possibile rivedere le clip e la puntata integrale poco dopo la diretta.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Il programma è ‘figlio’ di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.