A quasi tre anni di distanza dal finale (andato in onda il 19 maggio 2019), è arrivato il momento di scoprire quando il pubblico potrà tornare nel mondo creato da George R.R. Martin per l’attesissimo prequel spin-off di Game of Thrones. La Hbo ha infatti annunciato la data di uscita di House of the Dragon, prevista negli Stati Uniti per domenica 21 agosto 2022. Ed in Italia? Niente paura, non ci sarà da aspettare: la serie andrà in onda in contemporanea, a partire da lunedì 22 agosto, su Sky ed in streaming su Now.

Si ripeterà, insomma, l’ormai collaudato schema che permette ai telespettatori italiani di vedere subito le serie tv più attese a livello globale. Già con Game of Thrones Sky aveva proposto la messa in onda in contemporanea, proponendo la diretta notturna dell’episodio prima, seguito poi dalla trasmissione sottotitolata in italiano ed infine, ad una settimana di distanza, quella doppiata. Sebbene Sky non abbia ancora annunciato un vero e proprio piano di programmazione, sembra abbastanza scontato che farà come appena scritto anche con House of Dragon.

D'altra parte, stiamo parlando di una serie in gestione da ormai cinque anni: già nel 2017, infatti, la Hbo aveva annunciato di avere intenzione di espandere l'universo della sua serie tv di maggiore successo (il series finale fu visto da oltre 13 milioni di telespettatori, solo in tv) tramite nuovi progetti seriali.

House of the Dragon sarà il primo a vedere la luce: tratto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di Martin (che della serie è produttore esecutivo e co-creatore con Ryan Condal), l’ambientazione è di duecento anni prima degli eventi raccontati da Game of Thrones, soffermandosi in particolare sulle vicende della Casa Targaryen.

Dieci gli episodi di questa prima stagione. Il cast è composto da Paddy Considine (Re Viserys), Olivia Cooke (Alicent Hightowe, la sua seconda moglie), Matt Smith (Daemon Targaryen, fratello del Re), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen, la primogenita) e Steve Toussaint (Corlys Velaryon, noto anche come Serpente di Mare, Primo Cavaliere di Rhaenyra durante la Danza dei Draghi). A loro si aggiungono Fabien Frankel, Rhys Ifans, Eve Best e Sonoya Mizuno, ma anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.