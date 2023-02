House Of The Dragon, la prima stagione arriva in DVD e Blu-Ray ed è già in offerta

I collezionisti di cofanetti sono già in allerta: la prima stagione di House of the Dragon è disponibile in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD. La fortunata serie di HBO ambientata 200 anni prima le vicende del Trono di Spade arriva in home video a pochi mesi dalla messa in onda dell’ultimo dei 10 episodi che compongono la prima stagione.

Cinque dischi per la versione in DVD di House Of The Dragon, 4 dischi per tutte le altre e già importanti sconti proposti su Amazon a poche ore dal rilascio dei cofanetti in Italia, rigorosamente con consegna rapida e gratuita.

La serie ci riporta a Westeros alla scoperta della storia dei Targaryen, gli antenati di Daenerys Targaryen:

Prima della nascita di un figlio maschio, Re Viserys aveva scosso il suo regno proclamando sua figlia, Rhaenyra, come legittima erede. Ma quando nasce un bimbo sano, si rende necessario un nuovo piano per far sì che la sorella non sieda mai sul Trono di Spade. Alla fine, fra trame e complotti orchestrati da ambo le parti – e il regno che si tiene su un fragile equilibrio – gli spettatori ammireranno come i draghi siano riusciti a fondare e a distruggere la loro casata.

Il cofanetto include i 10 episodi della prima stagione di House Of The Dragon in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD:

Gli eredi del drago Il principe canaglia Secondo del suo nome Re del Mare Stretto Noi Illuminiamo la Via La Principessa e la Regina Driftmark Il Lord delle Maree Il concilio Verde La regina Nera

House of the Dragon, tutte le edizioni in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD

La prima stagione completa di House of the Dragon è disponibile nelle seguenti edizioni.

I contenuti speciali dei cofanetti

Chi si aspettava ore e ore di contenuti aggiuntivi per fare un lungo tour dietro le quinte della prima stagione della serie di HBO si prepari a restare deluso. Ufficialmente questa prima edizione home video di House Of The Dragon conta poco più di un’ora di materiale inedito:

Welcome to Westeros con Ryan Condal, Miguel Sapochnik e George R.R. Martin

con Ryan Condal, Miguel Sapochnik e George R.R. Martin Returning to the Seven Kingdoms , uno sguardo sul lascito de Il Trono di Spade e sui suoi collegamenti con

, uno sguardo sul lascito de Il Trono di Spade e sui suoi collegamenti con House of the Dragon

A New Reign

Returning to Westeros

Before the Dance: An Illustrated History with George R.R. Martin

Height of an Empire

Noble Houses

Familiar Places

Introducing the Character

Chissà se nel corso dei prossimi mesi o anni, magari dopo l’uscita delle prossime stagioni, potremo contare su qualcosa di più sostanzioso.