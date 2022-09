Uno scioccante scandalo hollywoodiano squarcia la facciata perfetta della famiglia Hammer. Dalle accuse di stupro nei confronti di Armie Hammer ad anni di inganni da parte del suo bisnonno, gli oscuri segreti della famiglia vengono finalmente alla luce.

È questa la premessa del nuovo documentario in 3 episodi rilasciato in tutto il mondo su Discovery+, Italia compresa. House Of Hammer, anticipata solo poche settimane fa da un intrigante teaser trailer, prova a fare luce non soltanto sul lato oscuro di Armie Hammer, per anni promettente attore di Hollywood con tanti film di successo alle spalle come Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, The Social Network e Attacco a Mumbai, ma anche e soprattutto sulla sua famiglia di ricchi magnati.

Cosa è successo ad Armie Hammer? Dallo scandalo all’oblio

Dalle stelle alle stalle nel giro di poche ore, all’inizio del 2021. Lo scandalo che ha travolto Armie Hammer, classe 1986, è esploso nel gennaio 2021, quando alcuni presunti messaggi a sfondo sessuale tra l’attore e una ragazza non identificata sono stati pubblicati online. In quei primi messaggi, all’apparenza innocui, sembrava emergere una fantasia sessuale di Hammer legata al cannibalismo.

Da quei primi messaggi la situazione è ben presto degenerata con la diffusione di screenshot in cui l’attore avrebbe fatto dichiarazioni allarmanti come “Vorrei tagliarti e assaggiare un pezzo di te“, “vorrei romperti le costole, cuocere al barbecue e mangiarle“, “vorrei succhiare il tuo sangue” e via dicendo. Il numero di quegli screenshot legati all’attore si è moltiplicato in pochi giorni e frasi come “voglio tagliarti un dito del piede e tenerlo sempre in tasca con me” e “sono cannibale al 100%” sono stati affiancati da testimonianze di donne e ragazze legate sentimentalmente ad Armie Hammer per periodi più o meno lunghi.

I racconti di queste donne hanno fatto emergere qualcosa in più di una semplice fantasia sessuale. Le accuse mosse nei confronti dell’attore sono pesantissime: manipolazione e abuso psicologico, violenza sessuale e lesioni personali. Allo scandalo, almeno per il momento, ha fatto seguito soltanto una indagine della Polizia di Los Angeles legata alle dichiarazioni di una delle presunte vittime di Hammer, ma le autorità hanno concluso che il caso era troppo debole per poter proseguire. Legalmente, insomma, un nulla di fatto, ma Armie Hammer è stato prontamente allontanato da ogni progetto presente e futuro.

Nei film e nelle serie tv a cui Hammer stava lavorando si è provveduto velocemente alla sostituzione dell’attore, con la sola eccezione di Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, già completato dopo l’esplosione dello scandalo.

Ora, a quasi due anni da quelle prime accuse, la serie House Of Hammer prova a ricostruire cosa è successo e propone un ritratto inedito della famiglia di Hammer a cominciare dal suo bisnonno Armand Hammer, magnate del petrolio, passando per suo padre Michael Armand Hammer, proprietario di aziende come la Knoedler Publishing e la Hammer Productions.

House Of Hammer su Discovery+: cosa dobbiamo aspettarci?

La serie House Of Hammer, 3 puntate della durata di circa 60 minuti ciascuna, si concentra in un primo momento sul giovane rampollo della famiglia, presentando le testimonianza delle donne che lo hanno accusato, a cominciare dall’imprenditrice Courtney Vucekovich che avrebbe avuto una breve relazione con l’attore alla fine del 2019, e i messaggi che l’attore avrebbe scambiato con loro negli ultimi anni.

Fondamentale per il documentario è anche la testimonianza di Casey Hammer, zia di Armie, già autrice di un’autobiografia nel 2015. È dai racconti della donna che parte il percorso a ritroso negli scandali e le accuse della dinastia degli Hammer.

I tre episodi di cui è composta House Of Hammer sono in streaming da oggi in tutti i paesi del mondo in cui è disponibile Discovery+ e l’Italia non fa eccezione. Questi i titoli ufficiali:

Episodio 1 : Love bomb

: Love bomb Episodio 2 : I peccati del padre

: I peccati del padre Episodio 3: Segui il denaro

Come vedere House Of Hammer su Discovery+ in Italia

Discovery+ è disponibile in Italia tramite il sito ufficiale e l’applicazione per smartphone, tablet e smart TV. Per visualizzare i contenuti premium disponibili sul servizio di streaming, inclusa la nuova serie House Of Hammer, è necessario sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Intrattenimento al costo di 1,99 euro al mese con pubblicità e 3,99 euro al mese senza pubblicità.

