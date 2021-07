Ad oggi Hotel da incubo è un celebre format conosciuto anche in Italia, e qui da noi condotto dallo chef Antonio Colonna che, con irriverenza e un filo di goliardia, si ritrovava a controllare ogni minimo dettaglio delle strutture alberghiere nelle quali veniva ospitato in giro per l’Italia, prima di cercare di risanarle completamente. Anche 4 Hotel dello chef Bruno Barbieri ad oggi risulta un programma di tutto rispetto per il piccolo schermo dello Stivale, anche se in quel caso però la mission nel docu-reality sono un po’ diverse.

Quel che è certo, ad ogni modo, è che Hotel da incubo sia stato indiscutibilmente uno dei predecessori dei più rinomati show a tema ospitalità per noi. A tal proposito, oggi vorremmo parlarvi di Anthony Melchiorri, vero guru del programma negli States e sin dal suo primo debutto, nel 2013, con il titolo Hotel Impossible.

Una medesima versione del programma, Hotel Hell, era stata presentata in America anche da Chef Gordon Ramsey, c’è da dirlo. Il vero capostipite, però, del format Hotel da incubo che conosciamo oggi deriva proprio da Melchiorri e dal suo docu-reality italo-americano. Sì, perché Anthony Melchiorri è uno dei massimi esperti di ospitalità e di hotellerie del panorama italo-americano, per l’appunto.

Nato il 24 maggio del 1985 a Brooklyn, New York, da una famiglia italiana nel quartiere Sheepshead Bay di New York City, il papà era un operaio edile molto famoso a Coney Island. Il passato di Anthony, in giovane età soprattutto, non aveva nulla a che vedere con il Turismo.

Secondo quanto riportato da Millenimv.org, Melchiorri infatti stava concorrendo per diventare uno tra i paracadutisti più impegnati degli U.S.A. Il giovane Anthony prediligeva la carriera militare, rimase nell’esercito sino al 1990 prima di dedicarsi alla sua più grande passione: gli Hotel. Poco prima di abbandonare l’Air Force ha iniziato a frequentare corsi universitari serali, riuscendo così a laurearsi in Economia alla Park University di Parkville qualche anno dopo.

Da lì, inizia la carriera di Melchiorri che conosciamo ancora oggi. Ha iniziato lavorando come Receptionist notturno presso l’Hotel Embassy Suites in Kansas prima di costruirsi, passo dopo passo, una professione di tutto rispetto.

Ad oggi, Melchiorri continua ad essere uno dei volti di punta del canale HGTV per gli States, avrebbe anche partecipato ad uno spin-off incentrato sui volti di punta della rete, HGTV Stars. L’uomo è sposato con Bianca, ha due figlie gemelle di 18 anni che si stanno preparando al College e, secondo quanto riportato da Forbes, sarebbe uno degli uomini più ricchi di New York, con oltre 2 milioni di patrimonio.