“Ho un problema di salute, mi sto curando”, Antonella Clerici e la confessione a ‘È sempre mezzogiorno’

Volto Rai consolidato, Antonella Clerici è tra i personaggi di punta della scuderia della rete di stato e gode di un ampio favore del pubblico. Tutti i giorni entra nelle case degli italiani con E’ sempre mezzogiorno, format di cucina erede de La Prova del cuoco. Antonella è anche conduttrice di tutte le versioni di The Voice, talent leader negli ascolti. Diretta, sincera, e soprattutto trasparente con il suo pubblico, la conduttrice ha sempre rivelato in tv, e sui social anche dettagli del suo privato.

Una scelta che considera un atto di onestà nei confronti del pubblico e di se stessa. Questo anche perché non ama particolarmente il gossip e quando in passato n’è stata protagonista ne ha sofferto particolarmente. In una recente puntata la conduttrice ha rivelato al suo numeroso pubblico dell’ora di pranzo di non stare bene, ha dei problemi di salute che le creano dei particolari disagi: “Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni”.

Antonella ha poi rassicurato tutti affermando che ha intrapreso delle cure ed è certa che presto risolverà il problema: “Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute. È una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema”. Un disagio importante, che non le impedirà di continuare ad andare in onda. Ha poi affermato che eventuali abbassamenti di voce sono fisiologici.

Antonella Clerici: “Sono tosta e curata bene”

La conduttrice ha spiegato che nel suo caso, che fa un lavoro in cui parla molto, la patologia può assumere connotati di gravità di diverso livello. Per il momento tutto sembra essere sotto controllo: Antonella è andata dai medici, e si sta curando in modo esemplare, ma il percorso sarà più lungo di quanto si aspettava.

“Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. È un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare. Ecco questo è, adesso lo sapete. Sono tosta e curata bene. Per me è sicuramente importante la voce”. Anche questa volta, com’è già successo in passato, Antonella ha evitato i rumors e le speculazioni su di lei. Ha preferito informare personalmente il pubblico di quanto gli sta succedendo.

Antonella Clerici e i problemi di salute: gli auguri dei fans

L’annuncio di Antonella Clerici sul suo stato di salute ha preoccupato soprattutto i fans, che si sono affrettati a manifestare la loro solidarietà alla conduttrice. In molti le hanno fatto gli auguri di pronta a guarigione, mentre altri l’hanno invitata a non stancarsi e a riguardarsi. C’è chi le ha inviato cuori e like e chi l’ha incoraggiata a non mollare.

Insomma la sincerità premia la conduttrice, e i telespettatori hanno apprezzato che Antonella abbia voluto rendere pubblica la sua patologia confidandola in primis al suo pubblico.