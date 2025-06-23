“Ho tentato il suicidio”. Il drammatico racconto dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Nel corso delle sue tante edizioni L’Isola dei Famosi ha ospitato diversi vip che nelle vesti di naufraghi hanno rivelato dettagli del loro vissuto difficile e non hanno esitato a mostrare le loro fragilità. In questo l’esperienza nel reality è stata formativa per molti e ancora oggi alcuni ex concorrenti la ricordano come qualcosa che ha inciso sulla loro crescita e maturità. In diverse occasioni un’ex naufraga ha rivelato di aver vissuto, anche dopo aver partecipato al programma, dei momenti difficili.

Ha rivelato di aver avuto problemi di anoressia, di non aver avuto un equilibrio introspettivo per diverso tempo e questo l’ha portata a tentare il suicidio. Oggi racconta senza filtri quanto l’è accaduto e spera che la sua esperienza possa essere d’aiuto a molte persone che stanno soffrendo: “Mai però avevo confessato la cosa più drammatica della mia vita, il mio tentato suicidio nel momento più drammatico della mia malattia. Quando la sofferenza era intollerabile una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa mia. Mio marito mi ha ripreso al volo”.

Così ha parlato per la prima volta Arianna David nel salotto estivo di Monica Setta. La giornalista dal 1 Luglio sarà in onda con Storie di Donne al Bivio Show, format che riprende il suo talk della seconda serata e che accoglie donne famose pronte a raccontarsi in modo diverso da come il pubblico si aspetta. La David dopo aver parlato dei problemi alimentari ha rivelato per la prima volta di aver tentato il suicidio e solo grazie al marito che si è salvata.

Arianna David: “Ho avuto una vita complessa”

L’ex naufraga si è lasciata andare a confidenze davvero inaspettate. Arianna ha ammesso di aver avuto un vita difficile: l’ex marito l’ha lasciata improvvisamente con due bambini piccoli e con tanti debiti e questo l’ha posta davanti ad una serie di problemi. Poi ha incontrato un uomo che che inizialmente si è rivelato disponibile ad aiutarla. Ma in seguito ha mostrato la sua vera natura: “Quell’uomo divenne il mio carnefice. Mi spezzò una mazza da baseball sul ginocchio sfracellandomelo, mi trascinò per la strada come un sacco provocandomi ferite livido lesioni. E una sera tentò di strangolarmi.”

Arianna ha trovato la forza di denunciarlo, ma poi sono subentrati i problemi di anoressia ed è arrivata a pesare quasi 40 chili. Un periodo drammatico della sua vita dove non vedeva via d’uscita. L’incontro con il marito è stato determinante per la sua rinascita, è grazie a lui che non ha fatto nessun gesto estremo.

“Mi ha salvato e mi ha fatto curare”: le parole di Arianna David sul marito

La showgirl oggi sta meglio, ha trovato il suo equilibrio, ma solo grazie all’attuale compagno che ha saputo comprendere il suo disagio e l’ha motivata a guardare avanti in modo positivo. L’ha anche convinta a seguire una terapia e a farsi curare: “Con il suo amore mi ha salvato. Ha sposato me e si è preso i figli, mi ha portato a curarmi e con lui ho ricominciato a mangiare anche una fettina di patate dopo che per anni avevo demonizzato pasta, patate e biscotti.”

Ha poi concluso: “Ora più che mai so che l’amore cura”. Monica Setta ha ascoltato Arianna con estrema attenzione, ed è molto contenta che l’ex naufraga abbia voluto raccontarsi così intimamente nel suo salotto, che è seguito da un pubblico molto vasto. Le sue parole saranno sicuramente d’incoraggiamento per moltissime donne che oggi soffrono e non hanno a loro fianco qualcuno che le aiuti com’è successo a lei.