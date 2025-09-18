“Ho rischiato di morire a Marzo”. Uomini e Donne, come sta e cosa fa oggi il cavaliere Ernesto Russo

Uomini e Donne è prossimo al debutto in tv, l’attesa per il pubblico sta per finire, e secondo le anticipazioni condivise in rete diversi volti del trono over sono stati confermati. Non ci sarà Ernesto Russo, che dopo un vivace percorso nel daytime di Maria De Filippi e alcune frequentazioni, ha deciso di porre fine, almeno per ora, alla sua avventura televisiva. Ernesto è riuscito a conquistare l’attenzione del parterre femminile e anche quella del pubblico e nel giro di poco tempo ha ottenuto il titolo di personaggio tv. Merito che l’ha reso molto popolare anche sui social.

Negli ultimi mesi si è raccontato su Instagram, ha condiviso diversi scatti della sua quotidianità, e ha rivelato anche alcuni dettagli del suo privato. In una recente intervista l’ex cavaliere ha rivelato di non essere stato bene, lo scorso Marzo ha rischiato di morire, e solo grazie ad un intervento tempestivo e alle cure giuste è riuscito a superare il momento drammatico: “A marzo ho avuto un mancamento, un mio amico mi ha portato a fare una visita. Avevo la glicemia a 600, stavo per andare in coma. Stavo per morire.”, ha dichiarato a Fanpage.

Russo ha poi riferito di aver scoperto di avere il diabete e questo lo ha indotto a cambiare tutte le sue abitudini: “Faccio quattro punture di insulina al giorno, è una schiavitù. Devo portare i medicinali sempre con me. Venerdì scorso mi hanno messo un macchinario sul braccio per monitorare la glicemia.” Nonostante tutto l’ex cavaliere non si è perso d’animo ed è consapevole che la sua patologia, seppur impegnativa, non è poi così grave. Occorre seguire la cura e avere uno stile di vita sano e equilibrato.

Ernesto Russo lontano dalla tv: i motivi

Ernesto Russo oggi sta meglio, è seguito dai medici che gli hanno dato tutte le indicazioni per convivere al meglio con il diabete: “A fine mese devo fare un altro esame per verificare se il mio corpo produce anticorpi. Nulla di grave, ma io mi sono trascurato per anni. Sono stato all’estero per 8 anni, l’alimentazione è stata sbagliata.” L’ex cavaliere ha reso noto che per il momento lavora come chef e non ha nessuna intenzione di tornare in televisione.

Gli hanno anche proposto di fare Il Grande Fratello, ma ha dovuto rifiutare per curarsi: “Mi hanno inviato un messaggio a giugno, ma io l’ho visto dopo un mese. Ho spiegato, però, come sto. Ho pensato che non era il caso. Mi è dispiaciuto rinunciare, ma non so se sarei riuscito a stare per tanto tempo chiuso nella Casa. Per come sono fatto io, non so cosa sarebbe successo, ho bisogno dei miei spazio”.

Ernesto Russo: “Uomini e Donne? Mi sono divertito”

L’esperienza a Uomini e Donne è stata importante per Ernesto Russo, è stato un percorso che lo ha divertito e gli ha fatto conoscere un contesto nuovo, dove ha fatto diversi amicizie. L’ex cavaliere ci tiene a sottolineare che nel daytime di Maria De Filippi è sempre stato sincero e vero ed è felice che il pubblico abbia compreso la sua trasparenza:

“Mi sono divertito, sono stato me stesso. Ho sempre detto ciò che pensavo. Ho fatto la mia esperienza, sono stato amato e odiato perché sono imprevedibile. Non prendo in giro nessuno”. Ernesto ha ribadito che il suo percorso si è concluso e non tornerebbe. Ha poi ammesso di essere fidanzato e di aver trovato la persona giusta lontano dalle telecamere.