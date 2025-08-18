“Ho perso 16 chili, ecco come”. Il prima e il dopo di Alena Seredova

Modella, showgirl e oggi anche personaggio social con un vasto seguito Alena Seredova non manca di confrontarsi con i suoi followers che spesso le fanno domande sulla sua vita privata. Di origine ceca, ma d’adozione italiana, la Seredova è impegnata in diversi progetti, anche se è lontana dalla tv da qualche anno. In passato è stata protagonista del gossip a causa della fine del suo matrimonio con Gigi Buffon, relazione finita a causa del tradimento dell’ex portiere della Nazionale con Ilaria D’Amico. Un gossip che ha monopolizzato l’attenzione mediatica per settimane.

Oggi Alena ha ritrovato l’amore con Alessandro Nasi, i due sono una coppia dal 2015 e hanno una splendida bambina di nome Vivienne. L’ex modella è serena, e ha ritrovato il suo equilibrio personale e raramente parla del suo passato. Donna bellissima e fisico al top, l’ex showgirl ha appena rivelato di aver perso 16 chili in poche settimane, Un risultato che ha sorpreso tutti, diversi i fans che le hanno chiesto il segreto della sua dieta, ma soprattutto il perché ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto fisico.

Diretta e sincera la Seredova non ha esitato a spiegare cosa l’ha spinta a dimagrire, nonostante sia sempre stata una donna formosa. Il cambiamento drastico è stato motivato da valutazioni personali, nessuna pressione esterna, ne tanto meno offerte di lavoro che l’hanno condizionata, ma solo un’attenzione in più verso se stessa. Ecco cos’ha dichiarato la showgirl su Instagram: tutti i dettagli del suo nuovo regime alimentare.

Alena Seredova ha perso 16 chili: i motivi

E se Belen Rodriguez non ha nessun problema ad affermare di aver preso 4 chili, visto che i fan le ripetono continuamente che è troppo magra, Alena Seredova ha spiegato di aver deciso di perdere peso solo per la sua salute: “L’ho fatto per salute quando ho cominciato a sentire fatica e meno energia”, così ha esordito l’artista che si trova in vacanza a Forte dei Marmi.

Ha poi aggiunto: “Quando ho cominciato a sentire un po’ più fatica, meno energia, ho pensato che fosse il momento di iniziare a pensare realmente a me. Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera”. Alena è soddisfatta del risultato conquistato, si sente bene e più energica e spera di essere d’incoraggiamento a chi desidera perdere qualche chilo. Non ha rivelato i dettagli della sua dieta, ma a quanto pare ha seguito un regime alimentare sano e equilibrato.

Alena Seredona, la frecciatina a Gigi Buffon

Nella sua diretta social Alena ha parlato della sua nuova forma fisica, ma non ha mancato di fare qualche riferimento indiretto all’ex Gigi Buffon. La showgirl ha infatti ribadito come nel corso della vita ci si trova a vivere momenti difficili che ci fanno perdere di vista alcuni obiettivi:

“Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera”. Il riferimento alla fine della relazione con l’ex calciatore appare scontato, anche se non è palese.