“Ho avuto il morbo di Parthes”, la confessione di Filippo Bisciglia sulla malattia

Filippo Bisciglia è riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori con un programma che arriva una volta l’anno e fa incetta di ascolti, Temptation Island. La sua storia televisiva è iniziata nel 2006 con il Grande Fratello dove, ancora da perfetto sconosciuto, catalizzò l’attenzione del pubblico. ”Se mi chiedessero quanti anni mi sento risponderei 28, che era la mia età quando sono entrato al Grande Fratello. Sono rimasto fermo lì con la testa e con la voglia di fare (…) non avendo avuto figli.” Ha confidato recentemente, sulla soglia dei cinquant’ anni, in una lunga intervista a Vanity Fair.

Oggi lo ritroviamo tra i protagonisti di The Traitors Italia, il nuovo reality game di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi, in cui strategie e verità si mescolano in un gioco psicologico a tratti spietato. Ma prima di tornare sotto i riflettori, Bisciglia ha voluto guardarsi indietro, rivelando un passato segnato da una malattia che lo ha costretto a fermarsi quando era ancora bambino. Una confessione che mostra il lato più fragile di un uomo spesso identificato solo con la sua immagine pubblica.

La malattia che lo ha segnato

Bisciglia ha rivelato di aver sofferto da bambino del morbo di Parthes, una patologia che colpisce l’articolazione dell’anca e può compromettere la deambulazione. Un’esperienza che lo ha costretto a confrontarsi con la fragilità fisica e che, come ammette lui stesso, ha forgiato il suo carattere: “Dopo essere stato fermo tanti anni ho cercato di dimostrare, prima a me stesso e poi agli altri, di essere qualcuno che valeva la pena vedere: penso che sia partito tutto da lì.”

Quelle giornate trascorse tra visite mediche e riabilitazione hanno lasciato cicatrici invisibili ma profonde, trasformando un bambino in un adulto prematuro. È forse da lì che nasce quella determinazione tranquilla che oggi lo contraddistingue sul lavoro e nella vita privata.

Se la malattia lo ha colpito da piccolo, è stata la sofferenza della madre a renderlo pienamente consapevole. “Lì mi si è bloccato il cervello e ho capito che avrei dovuto smetterla di fare il cazzone e di pensare alle cose serie. Ricordo di aver guardato il cielo e aver detto: toglimi tutto, le serate, la macchina, i soldi, la popolarità, ma lasciami mia madre” Quel dolore lo ha fatto crescere in fretta, spingendolo a rimettere le priorità al posto giusto: la famiglia prima di tutto, il resto viene dopo.

Nel presente di Bisciglia intanto c’è un nuovo formati, The Traitors Italia, una nuova avventura per lui, dove fiducia e inganno si intrecciano in un gioco psicologico complesso. Ritrovare Alessia Marcuzzi, la conduttrice che vent’anni fa lo presentò al pubblico del Grande Fratello, è stato per lui un tuffo nel passato: “È stato bellissimo ritrovarla. Vederla di nuovo a condurre un programma dove io ero il concorrente è stata un’emozione molto forte.”