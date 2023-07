Hijack su Apple Tv+: il thriller con Idris Elba ci fa volare sulle ali della tensione

Dopo le misure di sicurezza implementate negli aeroporti e sugli aerei negli ultimi anni è ancora possibile dirottare un aereo? Hijack su Apple Tv+, con rilascio settimanale delle 7 puntate ogni mercoledì fino al 2 agosto, prova a raccontarlo mostrando i dettagli di un piano finemente elaborato nella scelta del volo, dell’equipaggio e delle modalità di realizzazione. L’unico aspetto che i dirottatori non potevano mettere in conto era la presenza a bordo di Sam Nelson interpretato da Idris Elba, che è anche produttore della serie come parte di un accordo con Apple che non ha dato i frutti sperati. Infatti Hijack è l’unica serie che sono riusciti a sviluppare, con Elba che durante le attività promozionali ha spiegato come non è semplice trovare un progetto con la consapevolezza di dover produrre qualcosa. Hijack è un thriller realizzato in 7 puntate per riprodurre le 7 ore seguendo il modello di 24 di qualche anno fa, ma senza esagerare.

Hijack, la trama

La serieHijack ci porta a bordo del volo da Dubai a Londra. Sette ore di viaggio che all’improvviso si trasformano in un incubo per i diversi passeggeri. Un gruppo di terroristi armati prende il controllo del volo, costringendo il pilota ad aprire la cabina lasciano il pilota automatico alla guida. A bordo c’è anche Sam Nelson che di lavoro fa il negoziatore, anche se di contratti tra importanti aziende. L’uomo da chiamare quando c’è da finalizzare gli accordi. Deciso a tornare a casa dalla sua famiglia, proverà a negoziare con i dirottatori mettendosi in prima persona in gioco. Intanto a terra tra una zelante controllore di volo e un’agente dell’intelligence, provano a gestire la situazione senza scatenare il panico. Ma quali sono le richieste dei dirottatori? E cosa si nasconde dietro le loro mosse?

Hijack, il cast

Il protagonista Sam Nelson è interpretato da Idris Elba, Archie Panjabi è invece Zahra Gahfoor che a terra coordina le attività delle forze di polizia e dei rappresentanti del governo. Nel cast troviamo poi diversi personaggi già visti nella serialità britannica come Max Beesley (Il villaggio dei dannati), Neil Maskell (storico protagonista di Utopia). George Kay (Lupin) ha scritto la sceneggiatura, Jim Field Smith (Criminal, Truth Seekers) è il regista.

Idris Elba è Sam Nelson

Archie Panjabi è Zahra Gahfoor

Christine Adams è Marsha Smith-Nelson

Max Beesley è DI Daniel Farrell

Eve Myles è Alice Sinclair

Neil Maskell è Stuart Atterton

Kate Phillips è Collette

Jasper Britton

Harry Michell

Aimée Kelly è Jamie Constantinou

Mohamed Elsandel è Jaden

Ben Miles è Robin Allen

Holly Aird è Amanda

Gretchen Egolf è Adelaide

Hijack, la recensione

Sette ore in alta quota è il sottotitolo didascalico italiano della serie, un’aggiunta che sempre più spesso le piattaforme usano per rendere immediatamente evidente di cosa parla la serie. Nella presentazione e nella promozione della serie Hijack è stata posta grossa enfasi sull’aspetto delle sette ore in tempo reale ricalcando il modello di 24. In realtà nella serie questo aspetto è ben poco sottolineato, le parti a terra vanno a riempire i momenti più tranquilli a bordo e lo scorrere del tempo è menzionato da qualche orologio inquadrata qua e là o dalla rotta del volo. Diciamo che il tempo reale è più utile da un punto di vista promozionale di quanto non lo sia a livello narrativo.

La serie sciorina in sette ore quello che normalmente vedremmo in 90 minuti di film. Nonostante questo non ne approfitta per approfondire i diversi personaggi a bordo, concentrando tutto sull’azione che si svolge nelle prime classi e a ridosso della cabina di pilotaggio. L’obiettivo della serie è quello non solo di mostrare quanto succede a bordo nell’arco di sette ore di un volo dirottato, ma anche quelle che sono le reazioni a terra, come si muove la macchina governativa e l’apparato di sicurezza e come interagiscono i diversi sistemi di controllo dei voli nei vari paesi. Hijack inserisce in ogni contesto una figura simbolica attorno cui far muovere la storia. A bordo c’è Sam Nelson/Idris Elba, nello scalo di Dubai c’è un controllore di volo, a Londra c’è una mamma single che ci viene mostrata sempre in ritardo ma che poi dimostra tutta la sua abilità lavorativa, nelle stanze del potere c’è Archie Panjabi. Elementi e personaggi che muovono l’azione ancor più del tempo che scorre.

Hijack è un thriller che tiene con il fiato sospeso per tutte le sue sette ore, anche se nel finale indugia su un elemento da action anni ’90 che poteva essere evitato. Sam Nelson è un uomo qualunque al posto giusto nel momento sbagliato. Il classico eroe “normale” che si trova suo malgrado a entrare in azione. Anche se il suo modo di agire è legato alla parola ancor prima che all’uso delle mani. La mente è il punto di forza e al tempo stesso di debolezza dell’essere umano, anche se sei un terrorista. La parola è l’arma con cui controllare la mente. Hijack è un thriller di parola, in cui ai personaggi viene richiesto qualcosa in più rispetto alle reazioni normali di ciascuno di noi. Una serie ideale per chi vuole godersi un bel thriller capace di giocare con le emozioni e le situazioni. E alla fine da spettatore finirai per chiederti cosa avresti fatto al posto di quei passeggeri.

Hijack 2, si farà?

Per la natura della serie tv, per l’evento che racconta, una seconda stagione sembra improbabile sarebbe assurdo immaginare di nuovo Sam Nelson alle prese con un altro dirottamento soprattutto perché non lavora nelle forze dell’ordine. Lo stesso Idris Elba ha commentato che si potrebbe immaginare di raccontare la storia di Sam Nelson ma sarebbe una serie completamente diversa.

Hijack come vedere la serie

Le puntate di Hijack sono in esclusiva su Apple Tv+ che come sempre ha soltanto titoli originali. Le 7 puntate vengono rilasciate a ritmo settimanale fino al 2 agosto.