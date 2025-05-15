Hercai – Amore e Vendetta, la trama fino al 19 maggio

Il 19 maggio ci sarà una nuova puntata di Hercai – Amore e Vendetta. Ecco cosa dicono le attese anticipazioni.

Hercai – Amore e Vendetta è arrivata alla sua terza stagione, in onda sempre su Real Time e che continua a tenere incollati milioni di spettatori. In prima visione assoluta, la serie turca è arrivata in Italia grazie a Discovery e ha permesso al pubblico di conoscere i protagonisti Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Oya Unustası, Gülçin Santırcıoğlu, Duygu Yetiş, Doğan Bayraktar, Ayşegül Günay, Macit Sonkan, Serhat Tutumluer, Feride Çetin ed Ebrar Alya Demirbilek. Il 19 maggio ci sarà un nuovo episodio che porterà altri colpi di scena, in onda sempre dalle ore 21.30 su Real Time.

Le anticipazioni sulla terza puntata di Hercai

Nella terza puntata – che andrà in onda il 19 maggio su Real Time – Reyyan è determinata a mettere fine al ciclo di vendette che ha sempre segnato la sua vita. Il suo obiettivo è salvare le persone che ama, e anche fermare i tanti omicidi a cui ha assistito. Nel frattempo, Gonul si dice delusa dall’omertà di Azize e decide quindi di abbandonare la casa per scoprire tutta la verità sulla faida con i Sadoglu.

Hazar viene inoltre a sapere che Reyyan vuole ancora restare con Miran ed esplode quindi di rabbia. Al fine di mantenere la promessa fatta alla famiglia, è infatti costretta a firmare le carte del divorzio e, a sorpresa, Azize si presenta alla famiglia Sadoglu proponendo una tregua. Questa potrebbe infatti essere una vera e propria svolta per tutti. Nel terzo episodio ci sono quindi dei forti contrasti tra amore e vendetta: Reyyan vuole una nuova vita lontano dall’odio, ma le sue decisioni portano non poche tensioni tra le due famiglie. A quel punto, Miran si ritrova isolato, soprattutto perché si sente combattuto tra i sentimenti e la voglia di vendetta.

Azize prova un nuovo piano per salvare quello che resta del potere degli Aslanbey. Sembra però che qualcosa le sfugga di mano, e per questo la puntata finirà con un evento del tutto inaspettato che manderà in crisi tutte le certezze costruite finora.

Dove vedere Hercai – Amore e Vendetta

Le puntate della serie turca sono disponibili in streaming su Discovery+, in anticipo rispetto alla messa in onda. Basta sottoscrivere un abbonamento e il servizio può essere usufruito anche tramite browser, app per smartphone e tablet, oltre che su smart tv. Gli episodi vengono inoltre trasmessi su Real Time ogni lunedì dalle ore 21.30. Le repliche vanno invece in onda alle ore 23.05 e sabato 24 alle 9.40.