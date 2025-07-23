Hercai – Amore e Vendetta anticipazioni: Aslan peggiora, Nasuh e Azize hanno una storia d’amore

Ancora colpi di scena nella soap turca di Real Time Hercai – Amore e Vendetta. Le prossime puntate vanno in onda lunedì 28 luglio in prima serata e rivelano che Aslan lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni di salute peggiorano, finché non viene dichiarato morto dai medici. Mahfuz vorrebbe intanto rivelare a Reyyan che lui è il suo vero padre, mentre la giovane scoprire di essere incinta.

Aslan in pericolo di vita, Reyyan è incinta

Aslan è stato ferito da Mahfuz e scappa in auto. Subito dopo ha però un grave incidente, durante il quale l’automobile prende fuoco. L’uomo viene estratto – ancora vivo – dalla macchina, ma il suo corpo è pieno di ustioni, ragion per cui viene trasportato urgentemente in ospedale. Le sue condizioni di salute si rivelano essere subito molto gravi, e la sua vita è quindi appesa ad un filo. La madre arriva in reparto e inizia a scagliarsi contro Azize, accusandolo di essere la responsabile di tutto. Aslan alla fine non ce la fa e muore proprio vicino alla madre Sultan, che urla per la disperazione. Azize viene a sapere la notizia e decide di vendicare la morte del nipote.

Quando torna a casa, Reyyan inizia invece a non sentirsi bene e ad avvertire capogiri e stanchezza. La giovane perde i sensi in presenza del marito e viene portata in ospedale da Miran. Dopo diversi controlli, si scopre che la donna è incinta. Mentre lei è felicissima per l’evento, il marito inizia ad aver paura di non poter essere un buon padre. Mahfuz incontra intanto Zehra e le confessa di voler dire a Reyyan che lui è il suo vero padre biologico. La donna glielo sconsiglia e gli spiega che lei potrebbe non accettare l’idea che lui l’abbia abbandonata quando ancora era nel grembo materno. Nasuh scopre alla fine che potrebbe essere stata Azize a bruciare la fattoria.

Cosa era successo nella puntata del 21 luglio

Nel corso dell’episodio andato in onda lo scorso 21 luglio, Reyyan e Miran vivono insieme nella casetta di legno. Lui è sconvolto e non riesce ad accettare il fatto di essere il figlio biologico di Hazar. Aslan non riesce intanto a gestire i suoi problemi mentali e rapisce Reyyan per poi chiuderla in una grotta. Miran scopre intanto che la moglie è sparita e inizia a cercarla insieme a Hazar, trovandola poco tempo dopo. Mentre cerca di liberarla, Hazar viene colpito da Aslan, che viene invece sparato da Mahfuz. A casa di Nasuh arriva invece una lettera misteriosa, che viene intercettata e sottratta da Harum dopo che l’ha letta.