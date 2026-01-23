Herbert Ballerina età, carriera, l’amicizia con De Martino, vita privata: tutto sul volto di Affari Tuoi

Herbert Ballerina è diventato un volto popolare del piccolo schermo grazie alla partecipazione ad Affari tuoi dove è la spalla di Stefano De Martino a cui è legato da un’amicizia speciale. Ogni sera, rende leggera l’atmosfera con le sue battute ma anche con le sue invenzioni pazze che vengono nascoste nei pacchi da aprire e i suoi balletti insieme ai concorrenti della trasmissione. Attore e comico, Herbert Ballerina è nato 45 anni fa a Campobasso, in Molise e all’anagrafe è stato registrato come Luigi Luciano, questo il suo vero nome.

Prima di dedicarsi alla recitazione e al mondo dello spettacolo, Herbert Ballerina ha portato a termine gli studi. Dopo il liceo, infatti, ha studiato al DAMS di Bologna, dove ha conseguito una laurea. In seguito, si è trasferito a Milano dove ha iniziato a lavorare con la casa di produzione di Maccio Capatonda. La svolta, poi, è arrivata quando ha ottenuto una parte nel film “Che bella giornata” di Checco Zalone. Ha così partecipato ad altre trasmissioni come PrimaFestival di Sanremo, Quelli che il calcio fino, Bar Stella, Stasera tutto è possibile, Lol – Chi ride è fuori e Affari tuoi.

La vita privata: la fidanzata Lucia e l’amicizia con Stefano De Martino

Herbert Ballerina è molto discreto e riservato. Della sua vita privata si sa pochissimo se non che ha una sorella che lavora come chirurgo toracico a Londra e che è fidanzato con Lucia Di Franco, anche lei attrice con cui vive a Milano. La presenza di Lucia nella vita di Herbert è stata svelata anche da Stefano De Martino in una delle tante puntate di Affari tuoi stuzzicando l’amico su un futuro ed eventuale matrimonio. Anche Lucia è meridionale e vive la storia con Herbert in modo sereno e tranquillo, lontano dai riflettori.

Un rapporto importante così come quello con Stefano De Martino con il quale, oggi, non c’è solo una collaborazione professionale ma una profonda amicizia come si intuisce anche dal feeling che sfoggiano nelle varie puntate di Affari tuoi.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, parlando dell’amicizia con il conduttore napoletano, Herbert ai microfoni de Il Messaggero, ha dichiarato: “Per Bar Stella, quattro anni fa. Stefano mi disse che aveva in mente un programma un po’ arboriano e io subito pensai che forse avrei potuto essere il suo Nino Frassica. È andata bene: grazie a lui sono entrato in Champions League, sto vivendo una seconda giovinezza”, le parole di Herbert che si è detto pronto a seguirlo anche qualora, in futuro, la Rai dovesse offrirgli la conduzione del Festival di Sanremo 2026.