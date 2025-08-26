Helena Prestes furiosa passa alle vie legali: cosa è successo all’ex del Grande Fratello

Non manca molto al ritorno del Grande Fratello su Canale 5, anche se la data ufficiale del debutto non è ancora stata annunciata. Intanto l’attenzione resta ancora puntata sull’utima edizione dello show, che ha lasciato dietro di sé strascichi e polemiche.

Tra i protagonisti più discussi c’è sicuramete Helena Prestes, la modella brasiliana che ha diviso il pubblico del reality. Amata e contestata, oggi è tornata al centro delle cronache non per motivi televisivi ma legali.

Insulti e accuse online, la decisione di Helena Prestes

Negli ultimi giorni l’ex gieffina ha denunciato il fatto di essere diventata un bersaglio di una vera e propria campagna d’odio sui social. Lei e il compagno Javier Martinez sono stati ripetutamente attaccati con messaggi offensivi che hanno toccato la sfera personale, professionale e perfino estetica.

Secondo quanto riportato da Biccy, centinaia di utenti avrebbero accusato la modella di omofobia e bifobia, arrivando perfino a scrivere ai marchi con cui collabora per screditarla e danneggiarne l’immagine.

Una situazione che ha convinto la Prestes a ricorrere alle vie legali. “Avviso pubblico: vi informo che qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore“, ha scritto la modella sui social.

“La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali. Si avvisa inoltre che ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare formali lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti”.

Un avvertimento chiaro, quindi. La Prestes è determinata a proteggere la sua immagine e non intende chiudere un occhio di fronte ai sempre più frequenti episodi di violenza nel mondo dell’internet.

Il canale Instagram non più disponibile

Se su X Helena ha scelto di esprimersi con toni freddi e diretti, il suo profilo Instagram è stato disattivato per alcuni giorni (ma ora è tornato visibile). Una scelta che potrebbe essere legata proprio al clima pesante e alle pressioni ricveute nelle ultime settimane.

L’assenza dal social network più importante per chi lavora nel mondo della moda e della comunicazione come lei non è certo una mossa banale; è evidente al volontà di prendersi una pausa da quell’ambiente che, pur essendo fonte di visibilità, può trasformarsi un’arena di violenza verbale.

Ma la vicenda solleva interroga più ampi: fino a che punto i concorrenti di un reality devono accettare l’esposizione mediatica? E, soprattutto, dove finisce la libertà di critica e dove inizia la diffamazione?