Helena Prestes: età, dove vive, il dramma del padre, gli studi, profilo Instagram. Tutto sull’ex del Grande Fratello

Helena Prestes è nata nel 1990 in Brasile, in una zona molto povera di San Paolo al confine con le favelas, proprio dove c’è spesso criminalità. Sin dalla giovanissima età, quando ha finito la scuola, ha iniziato a lavorare per aiutare economicamente la famiglia. Lei ha infatti due sorelle, Mariana e Livia. Ha inoltre superato la selezione per entrare a far parte della squadra di basket femminile locale, e per questo è stata costretta a lasciare la sua casa. Ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento di nome Lojas Renner a San Paolo. Qualche anno dopo si è trasferita a Milano e, dopo tre anni di residenza, ha ottenuto la cittadinanza italiana diventando ufficialmente italo-brasiliana.

All’età di 16 anni, Helena ha provato a partecipare a un casting per nuovi volti nel mondo della moda ed è così iniziata la sua carriera da modella, che l’ha portata a viaggiare in tutto il mondo. Si è anche appassionata allo yoga ed è diventata istruttrice di questa disciplina, per poi iniziare a seguire corsi di recitazione nella speranza di riuscire a diventare in futuro attrice.

Il successo in tv e la carriera

Il primo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2022, quando ha partecipato – con la modella e amica Nikita Pelizon – al reality show Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca. Nel 2023 si è trasferita a Parigi, dove ha continuato a lavorare come modella e, nello stesso anno, ha annunciato la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Nel 2024 è invece entrata nella casa del Grande Fratello, presentato da Alfonso Signorini.

Proprio in quella occasione, è finita al centro di una polemica per aver lanciato un bollitore contro la sua rivale. Per questo motivo è stata mandata in nomination e poi eliminata a sorpresa al termine di un televoto. Dopo una settimana, è però rientrata nella Casa grazie a un maxi-ripescaggio di concorrenti eliminati deciso dagli autori. Helena è arrivata in seconda posizione, ed è stata battuta da Jessica Morlacchi, che è invece stata la vincitrice di quella edizione.

La vita privata

Nell’estate 2022, Prestes ha vissuto una breve relazione con Antonino Spinalbese, hair stylist ed ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez. In un’ospitata nel programma Grande Fratello Vip Party, lei stessa ha raccontato che la loro storia è terminata per via della presenza costante dei paparazzi, che non ha permesso loro di godersi appieno la storia con la giusta riservatezza. Nel 2023, durante l’esperienza de L’Isola dei Famosi, ha invece rivelato di essere fidanzata con Carlo Motta, modello 37enne che ha avuto in passato un flirt con Dayane Mello.

Nella Casa del Grande Fratello, Helena si è invece innamorata di Javier Martinez e proprio con lui ha iniziato una storia d’amore che è continuata anche al di fuori del programma. Di Prestes si sa anche che ha una forte passione per la natura, gli animali e lo sport: ha infatti praticato negli anni tennis, calcio, basket ed equitazione.