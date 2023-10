La puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 19 ottobre si apre, come prevedibile, sull’abbandono improvviso di Heidi dopo l’incontro a sorpresa col padre. Una lunga clip ha riassunto tutto quello accaduto nelle ultime settimane, fino alla decisione della concorrente del reality show.

Massimiliano Varrese, interrogato dal conduttore, ha commentato:

“Fa male vedere queste immagini. Partendo dalle parole del padre, non do valore a quello che ha detto perché so che persona sono e come mi sono comportato. Sono parole pesanti e gratuite. Posso comprendere la preoccupazione di un padre ma non il voler imporre a una figlia la decisione di non seguire quello che sente (…) Non sono la persona descritta dal padre di Heidi”

Perché Heidi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2023? Le opinioni

Si ascoltano i commenti dei concorrenti dopo l’incontro tra Heidi e suo padre, con relativo abbandono della ragazza. Beatrice Luzzi riflette:

“Se la madre presenta un disagio di un certo tipo… quello sarebbe l’unico motivo che potrebbe giustificare un’uscita di questo genere”

L’attrice ha anche raccontato di quando suo padre non le parlò per anni dopo che lei iniziò la storia con un calabrese, di vent’anni più grande. Anche Fiordaliso ricorda quando, nel 1972, suo padre la cacciò di casa perché incinta.

Pure Giampiero Mughini ha condiviso il suo pensiero:

“Con quale diritto entra con quel cipiglio a minacciare e una ragazza di 27 anni si mette a tremare davanti a questa situazione?”

Cesara Buonamici non sente di dare dei retrogradi ai genitori di Heidi che ha lasciato Pescara da anni per vivere a Milano:

“Quel niente con Massimiliano è stato sotto gli occhi di milioni di persone e secondo me è stato un peso. Lei non è una bambina, vive da molti anni da sola, lei decide di andare via”

La lettera di Heidi ai suoi ex coinquilini

“Ciao ragazzi, dopo la mia uscita è doveroso darvi delle spiegazioni” ha iniziato Heidi, nella sua lettera. La concorrente ha raccontato di aver mostrato segni di titubanza nella casa, “ero scossa e dubbiosa”. I genitori hanno vissuto male gli ultimi suoi tempi all’interno della casa.

Ho compreso il gesto di mio padre, mi dispiace molto non avervi salutato, uscire era la cosa giusta da fare, nella vita ci sono delle priorità e loro avevano bisogno di me

P.S. Vittorio e Letizia, siete unici, mi mancate”

Massimiliano Varrese, non citato nella lettera, ha commentato così la sua assenza nelle parole di Heidi:

“Penso che giusto così adesso. Il sentimento non va via in un attimo, quello che è accaduto l’ha rafforzato ma rispetto le decisioni di Heidi”