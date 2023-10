Nuovo appuntamento stasera, 19 ottobre, su Canale 5, con la dodicesima puntata del Grande Fratello 2023. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori, è visibile in prime time su Canale 5 con due appuntamenti settimanali.

GRANDE FRATELLO 2023: ANTICIPAZIONI DODICESIMA PUNTATA

la puntata di oggi, giovedì 19 ottobre, sarà ad eliminazione: una tra Grecia Colmenares, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini dovrà lasciare la casa più spiata di Cinecittà a pochi giorni dall’addio alla gara di Heidi Baci a seguito della visita del padre durante la serata di lunedì. Lo scorso appuntamento invece era servito ad eleggere il concorrente che il pubblico amava di più. Per la cronaca l’attrice Grecia Colmenares sarebbe la concorrente che il pubblico ama di più; colei che ha invece meno preferenze è al momento Samira Lui.

Nel corso della puntata ci sarà anche un chiarimento tra l’attrice Beatrice Luzzi e il nip Giuseppe Garibaldi, protagonisti di una liaison e ora in un periodo di crisi. I due avevano cercato di chiarirsi in camera da letto, ma lei avrebbe violato il regolamento – secondo gli inquilini – togliendosi il microfono e pronunciando una frase sessista all’indirizzo del ragazzo, insinuando una sua eccessiva disponibilità con le donne.

GRANDE FRATELLO 2023, STREAMING: DOVE VEDERLO

Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta anche su Mediaset Extra, sul sito e sulla app di Mediaset Infinity e su La5.

Quotidianamente, Canale 5 e su Italia 1, inoltre, dedicheranno al reality show finestre che andranno in onda nel day-time. Rispetto agli scorsi anni, non è più presente la finestra del daytime solitamente prevista dopo Amici, per lasciare spazio ad una “mini versione” de ‘La promessa’, soap di Canale 5. Niente riassunto quotidiano delle 16.20 circa ma, per esempio esempio, poco dopo Mattino 5 e prima di Forum.