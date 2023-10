Grande Fratello 2023: bacio tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, è nata una coppia? (video)

Oggi, 7 ottobre 2023, nella casa del ‘Grande Fratello 2023’, è scattato il primo bacio ufficiale tra due concorrenti (con ‘A mano a mano’ di Rino Gaetano come colonna sonora). Si tratta di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Grande Fratello Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi salvifica (ma 'a rischio Calimero'), Massimiliano Varrese in copertina

Negli scorsi giorni, i due inquilini della casa di Cinecittà non hanno nascosto di trovare un reciproco interesse. Il bidello calabrese ha definito la compagna d’avventura come ‘la prof di matematica cattiva ma bella’. Allo stesso tempo, l’ex Eva Bonelli della soap di Canale 5, ‘Vivere’ non ha mai nascosto di essere stata catturata dalla freschezza ed intelligenza del ragazzo.

Dopo giochi di sguardi, abbracci, conversazioni mano nella mano, momenti di tenerezza e la continua ricerca di un contatto fisico, Beatrice e Giuseppe si sono lasciati andare al più tenero dei gesti d’affetto facendo sognare i telespettatori da casa (Qui, il video).

E’ nata la prima coppia di questa edizione del reality?

Nei giorni scorsi, Garibaldi è stato assai premuroso nei confronti della Luzzi, quando, in più occasioni, è stata attaccata dagli altri gieffini:

“Mi dispiace troppo per questa situazione in cui sei. Dopo magari vado a parlare con loro e gli dico che così non va bene. Gli dico che devono trovare un compromesso. Loro ti devono dire facendo esempi pratici quello che non va bene e così tu dirai tutto quello che non ti fa stare bene. Se vengono tutti contro di te forse è perché sei la più forte e hanno paura. I figli tuoi saranno orgogliosi di te fidati”.

Parole che hanno fatto breccia nel cuore dell’attrice:

“Sei stato così carino a starmi vicino. No tranquillo non dirgli nulla. A me basta già questo e ti ringrazio. Il fatto che tu sia qui adesso per me significa molto. Tu vuoi vedermi serena, loro no. Non posso essere il punching ball di tutti. Se me ne vado io su chi si accaniscono e chi nominano? Credimi che non è facile stare nella mia situazione. E non so nemmeno se quello che ho detto prima a Paolo e agli altri gli avrà fatto capire qualcosa. Loro mi tengono all’angolo con un ruolo e vogliono che io stia in questa situazione di cattiva che ha tutti contro. La cattiverie è in chi pensa certe cose e in chi mi attacca in quel modo brusco”.

Anche gli altri concorrenti vedono di buon grado la nascente ‘simpatia’. Sarà vero amore?!