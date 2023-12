Lo scorso 5 novembre, fecero scalpore alcune dichiarazioni rilasciate da Heather Parisi a Il Fatto Quotidiano, riguardanti la sua esperienza nel serale di Amici, avvenuta nel corso dell’edizione 2017-18 del talent show di Maria De Filippi.

Le affermazioni della showgirl riguardanti la presunta esistenza di un copione ad Amici (“Non riesco a stare zitta, sono spontanea, per questo ho sbagliato con Amici. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione, invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Mi è dispiaciuto tantissimo, stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce. Cosa mi diceva la De Filippi? Maria no, ma gli autori, l’ambiente, si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa”) avevano provocato anche la reazione di Mediaset che, tramite un comunicato, aveva annunciato un’azione legale al fine di tutelare il programma.

A distanza di circa un mese, è arrivata una rettifica da parte di Heather Parisi, sempre pubblicata su Il Fatto Quotidiano.

In questa prima parte, la showgirl, oltre a sottolineare la sua stima nei riguardi della conduttrice e del suo staff, afferma di non essere stata in grado di capire il linguaggio di Amici e dei talent show in generale:

In merito alle interpretazioni date da una parte dei mezzi di informazione, desidero chiarire che le mie difficoltà ad entrare nello spirito di Amici sono derivate unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentiment della trasmissione, e più in generale la specificità dei talent televisivi. Per questo ho fatto mea culpa e ho detto “Ho sbagliato con Amici”. La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non sono mai state da me messe in dubbio.

Di seguito, Heather Parisi spiega in modo più esaustivo il suo utilizzo della parola “copione”, mettendo in chiaro il fatto di non aver mai ricevuto un’indicazione da parte degli autori del programma:

Nel corso dell’intervista ho detto che stavo in mezzo ai giovani ma non ero in grado di capirne il linguaggio, né di seguirne le istanze, e ho finito per sentirmi come un pesce fuor d’acqua. Chiunque abbia dimestichezza con il mondo dello spettacolo può capire che è sufficiente questo a farti andare “fuori copione” anche quando un copione non esiste. E infatti, io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione.