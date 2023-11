Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Heather Parisi riguardanti la sua esperienza televisiva nel serale della diciassettesima edizione di Amici, andato in onda nella primavera del 2018 su Canale 5.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, infatti, la showgirl statunitense ha tracciato un bilancio poco positivo della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Sostanzialmente, Heather Parisi ha dichiarato di essersi resa conto di dover recitare un copione ma di non essere stata in grado di farlo, come volevano gli autori del programma. Le dichiarazioni:

Non riesco a stare zitta, sono spontanea, per questo ho sbagliato con Amici. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione, invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Mi è dispiaciuto tantissimo, stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce. Cosa mi diceva la De Filippi? Maria no, ma gli autori, l’ambiente, si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa.