A poco più di un anno dalla distribuzione della prima stagione, Heartstopper 2 è pronto a conquistare i cuori degli abbonati Netflix che si sono lasciati trasportare dalla romantica storia d’amore tra Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor). Da giovedì 3 agosto 2023, i nuovi episodi della serie tratta dall’omonima graphic novel di Alice Oseman proseguono il racconto della loro relazione, allargando l’orizzonte ai loro amici, ciascuno in un momento molto intenso della propria adolescenza. Pronti per saperne di più? Proseguite nella lettura!

A che ora esce la seconda stagione di Heartstopper?

Come detto, Heartstopper debutta su tutti i Paesi in cui Netflix è disponibile giovedì 3 agosto 2023. L’orario di uscita dei nuovi episodi è alle 09:00 (ora italiana).

Heartstopper 2, la trama

Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione mentre Nick cerca di fare coming out a casa e tra gli amici, non senza difficoltà. Tara (Corinna Brown) e Darcy (Kizzy Edgell), invece, vanno in crisi, mentre Tao (William Gao) ed Elle (Yasmin Finney) cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Heartstopper 2, la recensione

La prima stagione è stata una piccola sorpresa, come tante serie tv che nel mare magnum della serialità diventano fenomeno non tanto per la campagna promozionale che c'è dietro quanto per il passaparola di chi la segue. Heartstopper 2 parte da questa consapevolezza e dalla necessità di non mandare all'aria quanto costruito poco più di un anno fa.

Di cosa parliamo? Della capacità di trasportare dalla graphic novel di Osman ad una serie tv non solo una storia che ha evidentemente il suo target di riferimento tra i giovanissimo, ma anche un linguaggio che rappresenta l’amore veramente sotto ogni punto di vista e, soprattutto, nella maniera più naturale possibile.

Questa seconda stagione parte all’insegna dell’attesa: non solo del momento in cui Nick deciderà di fare coming out, ma proprio della svolta che renda la narrazione più accattivante e distinguibile dalla prima stagione. Una svolta che giunge solo a metà stagione, quando -dopo le dovute premesse- i vari personaggi si trovano di fronte a dei veri cambiamenti nelle loro vite, tutti legati ai loro sentimenti.

Ci vuole un po’, insomma, prima che Heartstopper 2 ingrani la marcia e diventi godibile agli occhi del pubblico. L’attesa, però, viene ripagata: il mondo raccontato nella prima stagione si espande oltre la storia di Charlie e Nick e mostra i personaggi comprimari non più come semplice sfondo alla loro relazione, ma come protagonisti loro stessi di un arco narrativo di tutto rispetto.

Andando oltre gli aspetti di scrittura, Hearstopper 2 -e in generale questo progetto targato Netflix, di cui è già stata confermata una terza stagione– resta impresso per come l’amore queer sia raccontato. Spesso queste storie sono scritte per un pubblico più adulto, che necessita di strutture più complesse e che deve intravedere un messaggio nelle storie che segue.

Heartstopper è pensato invece per un pubblico appartenente ad una generazione per cui l’acronimo LGBTQIA+ non è un’eccezione o qualcosa da imparare, ma una nozione presente nel loro comunicare comune. Le sovrastrutture cadono, per lasciare spazio a più storie di ragazzi e ragazze che si innamorano, ricevono delusioni, hanno paura di crescere o vogliono cambiare (e l’accenno al tema dei disordini alimentari non stona con tutto questo). Storie che colpiscono per l’estrema semplicità, ma che proprio per questo parlano limpidamente a tutti. Resta a noi recepirne il senso ed accogliere questo amore letto senza timori, come si dovrebbe fare sempre.

Heartstopper 2, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda stagione sono otto, come nella prima. Ogni episodio ha una durata di circa 30 minuti.

Heartstopper 2, il cast

Il cast della seconda stagione conferma quello della prima, con tutti i giovani attori ed attrici che riprendono i loro ruoli. Da segnalare, tra i nuovi personaggi, quello di Mr. Farouk, professore del licelo in cui studiano Charlie e Nick ed interpretato da Nima Taleghani, e del padre di Nick, a cui dà volto Thibault de Montalembert, attore visto in Chiami il mio agente.

Joe Locke è Charlie Spring, il protagonista;

Kit Connor è Nick Nelson, fidanzato di Charlie e giocatore di rugby;

William Gao è Tao Xu, amico di Charlie ed appassionato di cinema;

Yasmin Finney è Elle Argent, studentessa transgender ed amica di Charlie;

Tobie Donovan è Isaac Anderson, amico di Charlie, Tao ed Elle ed appassionato di libri;

Corinna Brown è Tara, amica di Elle e fidanzata di Darcy (Kizzy Edgell);

Kizzy Edgell è Darcy, amica di Elle e fidanzata di Tara;

Rhea Norwood è Imogen Heaney, amica di Nick per cui nella prima stagione ha una cotta;

Sebastian Croft è Ben Hope, primo fidanzato di Charlie;

Jenny Walser è Tori Spring, sorella di Charlie;

Cormac Hyde-Corrin è Harry Greene, bullo della scuola di Charlie e Nick;

Fisayo Akinade è il Professor Ajayi, insegnante di Arte;

Chetna Pandya è Coach Singh, professoressa di Educazione Fisica;

Nima Taleghani è Mr. Farouk, professore della scuola di Charlie e Nick;

Olivia Coleman è Sarah Nelson, madre di Nick;

Thibault de Montalembert, padre di Nick, che vive a Parigi;

Jack Barton è David Nelson, fratello di Nick.

Heartopper 2, dov’è stato girato?

Le riprese della seconda stagione si svolte tra il settembre e dicembre 2022 a Burnham, Slough e Windsor, le stesse location della prima stagione. I nuovi episodi, però, sono stati girati anche a Parigi, dove i protagonisti si recano in gita scolastica.

Heartstopper 3 si farà?

Sì, la terza stagione ci sarà: nel maggio 2022, dopo il successo della prima stagione, Netflix ha confermato che la serie durerà fino almeno alla terza stagione.

Heartstopper, la graphic novel

La serie tv è tratta dall’omonima graphic novel di Alice Oseman, tratta a sua volta dal suo racconto “Senza nuvole” (Newton Compton Editore). Di Heartstopper sono stati pubblicati cinque volumi: i primi quattro sono editi da Mondadori, mentre il quinto, uscito quest’anno, in Italia è inedito.

Oltre alla graphic novel principale, sono stati pubblicati altri cinque romanzi: “Loveless”, “Nick e Charlies”, “Quest’inverno”, “Radio Silence” e “I was born for this”, tutti editi da Mondadori.

Heartstopper 2 su Netflix

È possibile vedere Heartstopper 2 solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).