HBO Max, da dove iniziare: 5 serie capolavoro da recuperare subito

Quando le serie Tv diventano leggendarie, il desiderio di vederle e/o rivederle non si assopisce mai. Soprattutto se hanno attraversato periodi particolari, se hanno lanciato mode o se sono tuttora punti di riferimento per chi intraprende adesso la strada verso il mondo del cinema o verso questa passione.

C’è solo un modo per appagare queste richieste: lo streaming. E grazie a piattaforme come HBO Max rituffarsi nei mondi di 5 titoli che hanno fatto la storia delle serie Tv non è impossibile.

Entrare nel catalogo di HBO Max significa confrontarsi con una delle biblioteche seriali più prestigiose mai costruite e non si tratta solo di quantità, ma di identità: ogni titolo sembra portare con sé un’idea precisa di racconto, di linguaggio e di ambizione autoriale.

5 serie da (ri)vedere su HBO Max

Per chi ama le serie TV non è sempre facile decidere da dove cominciare. Tra grandi classici, fenomeni globali e opere che hanno riscritto i codici della narrazione televisiva, il rischio è quello di perdersi o di rimandare all’infinito visioni fondamentali. Ma ci sono alcune serie che, più di altre, rappresentano l’essenza stessa di HBO Max: produzioni che hanno lasciato un segno profondo e che ancora oggi risultano attualissime, potenti e indispensabili per ogni appassionato.

Lanciata nel 2020, HBO Max raccoglie l’eredità di HBO e delle proprietà Warner Bros. Discovery, proponendo un catalogo che unisce sperimentazione, grandi budget e una forte impronta autoriale. Sotto la supervisione di figure chiave come Casey Bloys, la piattaforma ha consolidato un’identità riconoscibile, diventando un punto di riferimento per la serialità di alto livello. Con l’arrivo del servizio anche in Italia, questo è il momento perfetto per recuperare cinque serie che non sono solo intrattenimento, ma veri e propri capitoli della storia della televisione.

Game of Thrones: più che una serie, un evento globale.Game of Thrones ha portato il fantasy televisivo a un livello mai visto prima, con una narrazione, personaggi moralmente ambigui e una brutalità che non faceva sconti a nessuno. Al di là delle discussioni sull’epilogo, resta un’opera che ha cambiato per sempre le aspettative del pubblico verso le serie TV.

True Detective: il primo e in assoluto crime antologico della storia. Ogni stagione racconta una storia autonoma, ma la prima resta un punto di riferimento assoluto per atmosfere, scrittura e interpretazioni. True Detective è la prova che il noir televisivo può essere profondamente autoriale.

I Soprano: La serie che ha inaugurato l’età dell’oro della televisione moderna. Seguendo Tony Soprano tra criminalità e sedute di psicoterapia, I Soprano ha trasformato l’antieroe in una figura centrale e complessa. Forse meno seguita in Italia, ma merita di essere ripreso: un racconto che parla di potere, famiglia e fragilità maschile.

Sex and the City: Molto più di una commedia romantica. Sex and the City ha raccontato l’amicizia femminile, l’indipendenza e le contraddizioni sentimentali con una libertà che, all’epoca, era rivoluzionaria. Ancora oggi è una serie che divide, fa discutere, restando sorprendentemente attuale.

Mad Men: Un affresco elegante e spietato dell’America degli anni Sessanta. Mad Men utilizza il mondo della pubblicità per riflettere su identità, successo e vuoto esistenziale. Una serie raffinata, stratificata e profondamente simbolica, che richiede attenzione ma ripaga con una delle scritture più sofisticate mai viste in TV