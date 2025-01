Il cast, la trama, durata e spiegazione del finale del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, stasera in tv su Italia 1. Inoltre leggi alcune curiosità sul film che forse non sapevi…

Stasera in tv su Italia 1 andrà in onda “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban“, terzo capitolo della saga cinematografica con protagonista Daniel Radcliffe e tratto dall’omonimo romanzo di J. K. Rowling. Alla regia troviamo Alfonso Cuarón ed è stato distribuito nelle sale il 4 giugno 2004. A seguire tutto sul film, dalla trama, al cast, durata e finale della pellicola.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, la trama del film

Per Harry Potter è tempo di fare in quel di Hogwarts tra libri e pozioni magiche, ritrovare i compagni di studi e amici di sempre Ron e Hermione. Il ragazzo scopre, nel frattempo, che scuola e dintorni sono in tumulto per l’evasione di un pericoloso criminale dalla prigione di Azkaban, tale Sirius Black che sembra avere una responsabilità con la morte dei genitori di Harry.

Nel frattempo l’amico Hagrid è stato promosso ad insegnante di “Cura delle creature magiche”, mentre per la materia “Difesa contro le arti oscure” è stato designato Remus Lupin, un nuovo professore che si dimostrerà da subito molto gentile e iperprotettivo nei confronti di Harry.

Harry dal canto suo comincerà a sentire il peso di un pericolo incombente dopo aver avuto una brutta esperienza con i terrificanti Dissennatori sguinzagliati dal Ministero della magia in cerca dell’evaso. Harry scoprirà che Black ha tradito i suoi genitori permettendo a Lord Voldemort di ucciderli. Inoltre verrà a conoscenza che Lupin non solo è un licantropo, ma è anche un vecchio amico di Sirius Black.

Il film dura 141 minuti.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il cast del film

Ecco gli attori e protagonisti principali del film:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

David Thewlis: Remus Lupin

Gary Oldman: Sirius Black

Michael Gambon: Albus Silente

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Alan Rickman: Severus Piton

Emma Thompson: Sibilla Cooman

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Tom Felton: Draco Malfoy

Timothy Spall: Peter Minus

Robert Hardy: Cornelius Caramell

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, curiosità sul film

Per dimostrare che gli attori Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson comprendessero appieno i loro ruoli, il regista Alfonso Cuarón chiese loro di scrivere dei saggi dal punto di vista dei loro personaggi, e i risultati furono sorprendentemente accurati. Watson, in perfetto stile Hermione, scrisse un saggio estremamente lungo, arrivando a circa 16 pagine. Radcliffe scrisse un semplice saggio di una sola pagina, mentre Grint non consegnò mai il suo, commentando che anche Ron avrebbe fatto lo stesso.

Durante le riprese della scena in cui gli studenti dormono nella Sala Grande, Radcliffe chiese che il suo sacco a pelo fosse posizionato accanto a una ragazza per cui aveva una cotta. Alan Rickman, l’attore che interpretava Piton, decise di fargli uno scherzo. Rickman mise una macchinetta per sc0regge dentro il sacco a pelo di Radcliffe, e Michael Gambon (che interpretava Silente) la attivò durante la ripresa, facendo scoppiare a ridere tutto il cast e la troupe.

Nei primi due film, Harry, Ron ed Hermione vengono visti quasi sempre con le loro divise scolastiche. Anche se in questo film continuano a indossarle durante le lezioni, Cuarón voleva che i personaggi indossassero anche abiti normali per esprimere meglio le loro personalità. Diede il permesso, inoltre, alle comparse di indossare le divise scolastiche come preferivano, motivo per cui alcuni hanno cravatte e camicie fuori posto, mentre altri portano l’uniforme in modo più ordinato.

Dopo la morte dell’attore originale di Silente, Richard Harris, nel 2002, il ruolo dovette essere riassegnato. Ian McKellen venne contattato per la parte, ma avendo appena interpretato Gandalf ne Il Signore degli Anelli, dichiarò: “Ho già avuto abbastanza difficoltà a essere all’altezza di una leggenda. Due sarebbero troppo da sperare.” Inoltre, rifiutò il ruolo anche perché Harris in passato lo aveva definito un “attore terribile”. Alla fine, la parte venne assegnata a Michael Gambon.

Nella sceneggiatura originale, Hermione avrebbe dovuto schiaffeggiare Draco in faccia. L’attore Tom Felton disse a Emma Watson di schiaffeggiarlo, ma quando girarono la scena, fu colto di sorpresa quando lei gli diede un pugno in faccia il più forte che poteva. In seguito Watson si sentì molto male per questo, dicendo che non sapeva cosa stesse pensando.

Come finisce Harry Potter e il prigioniero di Azkaban?

Il finale del film vede Harry scoprire alla fine che in realtà Minus non è morto, ma si è trasformato nel topo di Ron, Crosta. Ed è stato proprio Minus a tradire i suoi genitori e a incastrare Sirius, che non ha commesso alcun reato ed è realmente affezionato a Harry.

Inoltre i ragazzi vengono a conoscenza che Lupin, Sirius, Peter e James, il padre di Harry, erano amici a scuola. Quando Lupin fu attaccato e trasformato in lupo mannaro da adolescente, gli altri tre divennero Animagi per fargli compagnia durante quel periodo del mese.