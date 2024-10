L’esordiente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, già visto in alcune fiction, guidano il cast della serie tv sulla storia degli 883, in cui compaiono anche dei volti della tv oggi notissimi

Il cast di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la serie tv di Sky (visibile anche su NOW) dedicata alla “leggendaria storia degli 883”, è composto da giovanissimi attori, alcuni al loro esordio sul piccolo schermo. È il caso di Elia Nuzzolo, bravissimo interprete di Max Pezzali (e che rivedremo nel film-tv dedicato a Mike Bongiorno), affiancato da Matteo Oscar Giuggioli, anche lui giovanissimo ma già visto in alcune fiction italiane come Un Passo dal Cielo e Buongiorno, mamma.

Nel cast della serie tv Sky Original, ideata da Sydney Sibilia (che ha anche diretto i primi due episodi) e prodotta da Groenlandia con Sky Studios, troviamo anche gli attori comici Davide Calgaro ed Edoardo Ferrario nei panni rispettivamente di Cisco, lo storico amico di Max, e di Pierpaolo, produttore degli 883, e Ludovica Barbarito, anche lei all’esordio tv.

Da segnalare, inoltre, la presenza di numerosi interpreti a cui è andato il compito di dare volto a personaggi dello spettacolo italiano negli anni Novanta alle prime armi ma oggi famosissimi, come Fiorello, Jovanotti, Albertino, Sandy Marton e Maria De Filippi.

Il cast di Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Elia Nuzzolo è Max Pezzali

Diciotto anni, pallido, nerd. Punk ma non troppo, rocker ma non troppo. Enciclopedia musicale vivente, è del tutto invisibile alle ragazze, e non ha mai creduto veramente in se stesso. L’incontro con Mauro (Matteo Oscar Giuggioli) sarà una vera scossa: l’energia del suo amico gli darà il coraggio per scrivere le sue prime canzoni, sognare in grande e perseguire la sua storia d’amore con Silvia (Ludovica Barbarito).

Matteo Oscar Giuggioli è Mauro Repetto

Vulcanico, incontenibile, visionario. Cresciuto nel mito delle popstar, vuole con tutto se stesso arrivare in vetta alle classifiche. Come? Poi si vedrà. Incapace di accontentarsi di un “no” e di scoraggiarsi, è mosso da una vitalità debordante che finisce per contagiare Max e tutte le persone intorno a loro. Quando insieme a lui diventerà la più grande star della musica italiana, dovrà trovare una nuova identità, e affrontare dubbi profondi.

Ludovica Barbarito è Silvia

Bellissima, volatile, matura. La “regina del Celebrità” di Pavia è una ragazza profonda e riflessiva, in cerca del proprio posto del mondo e di un futuro che possa sentire suo. Per Max innamorarsi di lei è questione di microsecondi, ma presto dovrà adeguarsi alla “regola dell’amico”. Eppure, quella strana relazione tra di loro avrà un ruolo importante nella presa di maturità di Max, e nel fargli comprendere il vero prezzo dei propri sogni.

Davide Calgaro è Cisco

Sarcastico, pungente, stranamente saggio. Cisco è l’anima profonda della provincia, stanco del suo immobilismo eppure incapace di staccarsene. Amico d’infanzia di Max, è l’unico capace di leggerlo davvero, e di decifrare i suoi desideri più autentici. Destinato a rimanere per sempre l’amico che trovi quando torni a casa, è però anche il primo a ricordarti “tranquillo, siamo qui noi”.

Edoardo Ferrario è Pierpaolo

Pragmatico, disincantato, severo. È lui l’uomo a cui Cecchetto (Roberto Zibetti) affida i neonati 883. Romano di nascita ma milanese di adozione, sarà il primo a guidare a Max e Mauro la strada per il successo, ma anche a seguirli nei dolori della crescita, e nei passaggi anche difficili che dovranno affrontare per diventare se stessi anche quando tutto cambia.

Roberto Zibetti è Claudio Cecchetto

Il talent scout che scopre gli 883. Dopo averli incontrati una prima volta e aver provato a presentarli al pubblico con il nome de “I Pop”, per Max e Mauro sembrava non ci fossero più possibilità di farsi notare da lui. Cecchetto, invece, quando sente “Non me la menare” capisce di avere davanti dei veri talenti.

Alberto Astorri è Sergio Pezzali

Padre di Max e titolare di un negozio di fiori a Pavia, in cui costringe il figlio a lavorare quando viene bocciato.

Roberta Rovelli è Alba Pezzali

Madre di Max, è preoccupata per le frequentazioni del figlio, tant’è che dopo la bocciatura decide di trasferirlo in un’altra scuola, senza sapere che così ne segnerà il futuro.

Angelo Spagnoletti è Lello

Trentenne di Pavia che per una serie di situazioni della vita si trova costretto a rinunciare ai suoi sogni e ad accettare una vita ordinaria. La sua storia s’intreccia di tanto in tanto con quella dei protagonisti.

Altri personaggi

Leonardo Cappelli è Jovanotti;

Carlo Palmeri è Fiorello;

Luca Chikovani è Sandy Marton;

Livio Remuzzi è Albertino;

Carolina D’Alatri è Maria De Filippi.