Home Notizie “Hai rotto i co**ioni. Sto parlando”. Scontro a È sempre Cartabianca: situazione fuori controllo, Bianca Berlinguer in difficoltà

“Hai rotto i co**ioni. Sto parlando”. Scontro a È sempre Cartabianca: situazione fuori controllo, Bianca Berlinguer in difficoltà

Ancora scontri nello studio di È sempre Cartabianca. Stavolta c’è stato un dibattito tra Bianca Berlinguer e il suo ospite.

di Stefania Meneghella
“Hai rotto i co**ioni. Sto parlando”. Scontro a È sempre Cartabianca: situazione fuori controllo, Bianca Berlinguer in difficoltà
16 Luglio 2025 08:49

Un altro colpo di scena a È sempre Cartabianca. Martedì 15 luglio 2025 è infatti andata in onda l’ultima puntata di questa stagione televisiva, e anche in questa occasione ci sono stati scontri, battibecchi e grandi sorprese. Ad essere intervenuto è stato in primis l’ormai volto fisso Mauro Corona, scrittore e alpinista, seguito da Iva Zanicchi e Luca Barbareschi. La conduttrice ha infine concluso l’appuntamento dicendo: “Torneremo a settembre. Non ci sperate, non vi libererete di noi“.

Cosa è successo a È sempre Cartabianca

Nel corso della puntata, c’è stato – come sempre – un approfondimento politico sui Dazi di Donald Tromp e sulla situazione recente a Gaza. In questa occasione ha parlato Barbareschi, che ha espresso la sua opinione sul presidente degli Stati Uniti. “Io penso che oggi l’America la dobbiamo subire” – ha detto – “Noi dobbiamo ancora i soldi del Risorgimento alla massoneria inglese. È un Paese che non è riuscito a diventare una Nazione coesa. Noi dobbiamo barcamenarci un po’. Una cosa è quello che dice Trump e un’altra è quella che fanno i grandi industriali americani. Ci sono dei fondi sovrani che decidono tutto”. Bianca Berlinguer ha a quel punto dichiarato di aver capito che, secondo lui, tutto quello che decide Trump va bene perché noi siamo essere inferiori e dobbiamo adeguarci alle sue decisioni. 

è sempre cartabianca berlinguer furiosa
Bianca Berlinguer furiosa (foto ig @biancaberlinguer) tvblog.it

No, scusi ma io sto finendo di fare un discorso, le sto dicendo una cosa. Posso dirlo?“, ha sbottato Luca Barbareschi. Il dibattito si accende, in studio scoppia il caos e il politico risponde: “No, non importa. Nemmeno ai miei figli permetto a casa di parlare così, e ne ho tanti. La gente a casa avrebbe bisogno di capire le discussioni”. A seguire, la Berlinguer dice: “Ti ringrazio per l’aiuto che mi dai per cercare di aiutare le persone a casa a capire, ma penso di essere in grado di cavarmela da sola“. Interviene anche Sansonetti parlando di Giorgia Meloni, e lo stesso Barbareschi sbotta ancora una volta: “Sansonetti, hai rotto i co*lioni. Sto parlando”. Bianca Berlinguer cerca di placare gli animi ma i tentativi risultano vani, anche se alla fine il clima in studio si calma e si continua con il dibattito. Un episodio che ha fatto discutere il pubblico a casa, il quale non vede intanto l’ora che arrivi la nuova stagione televisiva.

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento, che vedrà la presenza degli immancabili protagonisti Bianca Berlinguer e Mauro Corona.

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