“Hai rotto i co**ioni. Sto parlando”. Scontro a È sempre Cartabianca: situazione fuori controllo, Bianca Berlinguer in difficoltà

Un altro colpo di scena a È sempre Cartabianca. Martedì 15 luglio 2025 è infatti andata in onda l’ultima puntata di questa stagione televisiva, e anche in questa occasione ci sono stati scontri, battibecchi e grandi sorprese. Ad essere intervenuto è stato in primis l’ormai volto fisso Mauro Corona, scrittore e alpinista, seguito da Iva Zanicchi e Luca Barbareschi. La conduttrice ha infine concluso l’appuntamento dicendo: “Torneremo a settembre. Non ci sperate, non vi libererete di noi“.

Cosa è successo a È sempre Cartabianca

Nel corso della puntata, c’è stato – come sempre – un approfondimento politico sui Dazi di Donald Tromp e sulla situazione recente a Gaza. In questa occasione ha parlato Barbareschi, che ha espresso la sua opinione sul presidente degli Stati Uniti. “Io penso che oggi l’America la dobbiamo subire” – ha detto – “Noi dobbiamo ancora i soldi del Risorgimento alla massoneria inglese. È un Paese che non è riuscito a diventare una Nazione coesa. Noi dobbiamo barcamenarci un po’. Una cosa è quello che dice Trump e un’altra è quella che fanno i grandi industriali americani. Ci sono dei fondi sovrani che decidono tutto”. Bianca Berlinguer ha a quel punto dichiarato di aver capito che, secondo lui, tutto quello che decide Trump va bene perché noi siamo essere inferiori e dobbiamo adeguarci alle sue decisioni.

“No, scusi ma io sto finendo di fare un discorso, le sto dicendo una cosa. Posso dirlo?“, ha sbottato Luca Barbareschi. Il dibattito si accende, in studio scoppia il caos e il politico risponde: “No, non importa. Nemmeno ai miei figli permetto a casa di parlare così, e ne ho tanti. La gente a casa avrebbe bisogno di capire le discussioni”. A seguire, la Berlinguer dice: “Ti ringrazio per l’aiuto che mi dai per cercare di aiutare le persone a casa a capire, ma penso di essere in grado di cavarmela da sola“. Interviene anche Sansonetti parlando di Giorgia Meloni, e lo stesso Barbareschi sbotta ancora una volta: “Sansonetti, hai rotto i co*lioni. Sto parlando”. Bianca Berlinguer cerca di placare gli animi ma i tentativi risultano vani, anche se alla fine il clima in studio si calma e si continua con il dibattito. Un episodio che ha fatto discutere il pubblico a casa, il quale non vede intanto l’ora che arrivi la nuova stagione televisiva.

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento, che vedrà la presenza degli immancabili protagonisti Bianca Berlinguer e Mauro Corona.