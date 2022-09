La guida tv di oggi venerdì 2 settembre 2022 sui canali Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Discovery. Su Rai 1 ancora un film per il ciclo “Purché finisca bene” in questo caso il titolo è Al posto suo. Rai 2 propone una serata dedicata ai protagonisti dello spettacolo come Franco Califano e Amanda Lear, Rai 3 manda in onda il film di Daniele Lucchetti Lacci che fu scelto come film d’apertura della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2020. Canale 5 trasmette un’altra puntata de I fratelli Caputo, mentre su Real Time e Nove – in contemporanea – parte la nuova edizione di Bake off Italia – Dolci in forno.

Guida tv Rai stasera 2 settembre 2022

Su Rai 1 alle 21:25, Film ciclo ‘Purché finisca bene’: Al posto suo – I gemelli Damiano e Chicco hanno caratteri opposti e non si vedono da quindici anni fino a quando il padre Cesare decide che è arrivato il momento di farli riappacificare lanciando un ultimatum: avranno l’eredità di famiglia solo se per un mese l’uno vivrà nei panni dell’altro! E se per Chicco può essere vantaggioso fare il manager, per Damiano la vita da rider non sarà facile, anche perché a lavoro conosce una ragazza…

alle 21:20, Documentario: – A cura di Rai Documentari la storia di un uomo ed artista nato in cielo, su un aereo direzione Tripoli. Un battesimo che ha segnato una vita dedicata alla musica, alle parole ed al sentimento. Di Massimo Cinque e Roberto Cipullo. Su Rai 3 alle 21:25, Film: Lacci – Nell’arco di trent’anni la vita di una coppia. Aldo e Vanda, a Napoli, si sposano giovanissimi per amore e per desiderio d’indipendenza. Dalla loro unione nascono due bambini e col passare del tempo il matrimonio entra in crisi. Un’indagine spietata sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna, una struggente riflessione sui legami familiari.

alle 20:40, Docu-reality: (St 2021 Ep. 1) Su Rai Yoyo alle 20:50: Pinocchio and Friends ; alle 21:10: Berry Bees ; alle 21:35: Shaun vita da pecora ; alle 21:50: Pimpa.

Guida tv Mediaset stasera 2 settembre 2022

Su Canale 5 alle 21:30, Serie TV: Fratelli Caputo (stagione 1 Episodio 4)

Su Mediaset Extra alle 21:05, Varietà: Scherzi a parte

Guida tv La7 stasera 2 settembre 2022

Su La7 alle 21:15, Doc: Eden – Un pianeta da salvare – Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità

Guida tv Tv8 stasera 2 settembre 2022

Su Tv8 alle 21:30, Serie TV: I delitti del Barlume (Tana libera tutti) – Pineta e’ in lockdown e i vecchini organizzano tornei di briscola online, mentre Pasquali è alle prese con la scomparsa di una donna.

Guida tv Nove, Real Time 2 settembre 2022