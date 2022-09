La settimana della guida tv giorno per giorno sui canali Rai, Mediaset, la7, Tv8, Nove e Warner Bros Discovery. Si conclude la serie di repliche della seconda edizione di The Voice Senior, Rai 2 sarà dedicata allo sport con la diretta della partita dei Mondiali di pallavolo in cui si sfideranno la Nazionale Italiana e quella Cubana. Indovina chi viene a cena apre la nuova stagione su Rai 3, mentre Canale 5 a 40 anni dalla morte del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa trasmette il film a lui dedicato. Ricordiamo che Rai 1 ha rinviato il film a data da destinarsi (era previsto l’11 settembre).

Guida tv Rai stasera 3 settembre 2022

Su Rai 1 alle 21:25, Talent Show: The Voice Senior – Finale, Nello studio 2000 di Mecenate a Milano, quattro coach, superstar del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti, formare le proprie squadre e selezionare i talenti più meritevoli. Questa sera verrà decretato il vincitore.

alle 21:25, Talent Show: Nello studio 2000 di Mecenate a Milano, quattro coach, superstar del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti, formare le proprie squadre e selezionare i talenti più meritevoli. Questa sera verrà decretato il vincitore. Su Rai 2 alle 21:00, Sport: Mondiali Pallavolo maschile – Italia-Cuba

alle 21:00, Sport: Su Rai 3 alle 21:20, Attualità: Indovina chi viene a cena – Il programma di inchiesta sull’ambiente e modelli alimentari sostenibili di Sabrina Giannini

alle 21:20, Attualità: – Il programma di inchiesta sull’ambiente e modelli alimentari sostenibili di Sabrina Giannini Su Rai 4 alle 21:20, Film: La 25a ora

alle 21:20, Film: Su Rai 5 alle 20:45, Spettacolo: 60° Premio Campiello – Dal Teatro La Fenice di Venezia, Francesca Fialdini, affiancata da Lodo Guenzi e dal cantante Diodato, condurrà la serata finale del Premio Campiello, che quest’anno compie 60 anni. durante la kermesse sarà annunciato il nome del vincitore scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

alle 20:45, Spettacolo: – Dal Teatro La Fenice di Venezia, Francesca Fialdini, affiancata da Lodo Guenzi e dal cantante Diodato, condurrà la serata finale del Premio Campiello, che quest’anno compie 60 anni. durante la kermesse sarà annunciato il nome del vincitore scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi. Su Rai Movie alle 21:10, Film: Nevia

alle 21:10, Film: Su Rai Premium alle 21:20, Serie TV: Màkari (Stagione 2 Ep. 3)

alle 21:20, Serie TV: (Stagione 2 Ep. 3) Su Rai Gulp alle 20:40, Film: Wendy, Un cavallo per amico

alle 20:40, Film: Su Rai Yoyo alle 20:50: Pinocchio and Friends ; alle 21:10: Berry Bees ; alle 21:35: Shaun vita da pecora ; alle 21:50: Pimpa.

alle 20:50: ; alle 21:10: ; alle 21:35: ; alle 21:50: Su Rai Storia alle 21:00, Cultura: L’Italiano che inventò il cinema

alle 21:00, Cultura: Su Rai Scuola alle 20:55, Cultura: Memex – CambiaMenti ; ore 21:30 Doc: Donne di scienza

alle 20:55, Cultura: ; ore 21:30 Doc: Su Rai Sport + alle 20:50, Beach Soccer: World Beach Games – Semifinale femminile; alle 22:10, Beach Soccer: World Beach Games – Semifinale maschile

Guida tv Mediaset stasera 3 settembre 2022

Su Canale 5 alle 21:30, Film: Il generale Dalla Chiesa – Gli ultimi otto anni di vita del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982 con l’agente di scorta Domenico Russo e la moglie

alle 21:30, Film: – Gli ultimi otto anni di vita del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982 con l’agente di scorta Domenico Russo e la moglie Su Italia 1 alle 21:20, Serie TV: Trolls World Tour (1°TV) – il sequel del coloratissimo musical d’animazione “Trolls”. Poppy e Branch lottano per la supremazia musicale

alle 21:20, Serie TV: il sequel del coloratissimo musical d’animazione “Trolls”. Poppy e Branch lottano per la supremazia musicale Su Rete 4 alle 21:30, Film: Viaggi di nozze – Il matrimonio per Verdone e’ piu’ croce che delizia. Tre episodi, tre coppie, quella coatta e’ un cult.

alle 21:30, Film: – Il matrimonio per Verdone e’ piu’ croce che delizia. Tre episodi, tre coppie, quella coatta e’ un cult. Su 20 alle 21.15, Film: The Losers

alle 21.15, Film: Su Iris alle 21:15, Film: La donna che visse due volte

alle 21:15, Film: Su TwentySeven alle 21:05, Film: Fratello dove sei

alle 21:05, Film: Su La 5 alle 21:10, Film: Marie is on fire

alle 21:10, Film: Su Cine 34 alle 21:05, Film: Così ridevano

alle 21:05, Film: Su Focus alle 21:30, Doc: Ahnenerbe – La vera storia delle spedizioni segrete dei nazisti

alle 21:30, Doc: Su Top Crime alle 21:15, Serie TV: Poirot (stagione 2 Ep. 5-6)

alle 21:15, Serie TV: (stagione 2 Ep. 5-6) Su Italia 2 alle 21:15, Film: La zona morta

alle 21:15, Film: Su Mediaset Extra alle 21:05, Film: Occhio a quei due

alle 21:05, Film: Su Boing alle 21:00: Capitain Tsubasa

alle 21:00: Su Cartoonito alle 21:00 Simone

Guida tv La7 stasera 3 settembre 2022

Su La7 alle 21:15, Film: Fuga da Alcatraz – L’11 giugno 1962 tre reclusi evasero dalla terribile prigione-fortezza di Alcatraz. Nessuno era mai riuscito a portare a buon fine una fuga, in ventisei anni di funzionamento della casa di pena.

alle 21:15, Film: L’11 giugno 1962 tre reclusi evasero dalla terribile prigione-fortezza di Alcatraz. Nessuno era mai riuscito a portare a buon fine una fuga, in ventisei anni di funzionamento della casa di pena. Su La7d alle 21:30, Serie TV: Ghost Whisperer

Guida tv Tv8 stasera 3 settembre 2022

Su Tv8 alle 21:30, Film: La maschera di zorro – Don diego de la Vega, evaso dal carcere, trama vendetta sul governatore spagnolo così comincia l’addestramento di un nuovo zorro.

Guida tv Nove, Real Time 3 settembre 2022