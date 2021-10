Esce mercoledì 27 ottobre su Netflix una nuova serie tv tutta italiana, tratta dal best seller di Silvia Zucca, Guida astrologica per cuori infranti. La serie, omonima del romanzo, vede come protagonista Alice Bassi (interpretata da Claudia Gusmano), una giovane assistente di produzione in piccolo network televisivo, dove arriva un misterioso direttore creativo, Davide Sardi (interpretato da Michele Rosiello), che dovrà valutare l’operatività del team nel quale lavora Alice. In questa dinamica si inserisce poi Tio Falcetti (interpretato da Lorenzo Adorni), attore della soap opera di punta e sedicente esperto di oroscopo, che diventa presto un punto di riferimento per Alice, soprattutto per la sua vita sentimentale.

Da questi elementi si snoda la vicenda della serie, formata da sei episodi dalla durata di circa 30 minuti, che vede fra gli altri protagonisti Emanuela Grimalda, Ester Elisha, Francesco Arca, Maria Amelia Monti, Euridice Axen. La serie è scritta e ideata da Bindu de Stoppani insieme a Fabrizio Cestaro; a firmare la regia insieme alla stessa ideatrice è Michela Andreozzi, alla prima regia di una serie tv, dopo le precedenti esperienze cinematografiche.

Le riprese si sono svolte interamente a Torino con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. A produrre Guida astrologica per cuori infranti è invece Italian International Film – Gruppo Lucisano, che si esprime così sulla serie con le parole della produttrice Paola Lucisano:

Mi sono innamorata di questa serie perché credo che possa fare sognare. Universale, fresca, che risponde al desiderio del pubblico in questi tempi. Lavorare con Netflix è stato stimolante: un confronto serrato sul piano editoriale e una modalità industriale con una visione internazionale.

Alla conferenza stampa di presentazione che si terrà oggi pomeriggio in modalità streaming dalle ore 16:30 parteciperanno i tre principali protagonisti, Claudia Gusmano, Lorenzo Adorni e Michele Rosiello, insieme alle due registe, Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi.