Home Ascolti TV Guerrieri parte bene all’esordio, gli Scherzi di Max Giusti non bastano a Mediaset. Ancora a Scotti l’access prime time. I dati Auditel del 9 marzo 2026

Guerrieri parte bene all’esordio, gli Scherzi di Max Giusti non bastano a Mediaset. Ancora a Scotti l’access prime time. I dati Auditel del 9 marzo 2026

Guerrieri – La Regola dell’equilibrio vince su Raiuno all’esordio. Canale 5 tiene con Scherzi A Parte mentre il preserale resta appannaggio di Scotti che supera De Martino. La Ruota della Fortuna gira più forte di Affari Tuoi.

di Andrea Desideri
Guerrieri parte bene all’esordio, gli Scherzi di Max Giusti non bastano a Mediaset. Ancora a Scotti l’access prime time. I dati Auditel del 9 marzo 2026
10 Marzo 2026 12:55

Guerrieri – La regola dell’equilibrio piace al pubblico italiano. Alessandro Gassmann sta diventando una certezza anche in questa nuova veste scenica dopo i fasti de Un Professore e I Bastardi di Pizzofalcone. Ora Raiuno sembra poter contare su un titolo ulteriore in grado di macinare numeri e consenso. Lo Share indica 22,7% dalle 21.47 alle 23.46. Quanto basta per imporsi in un palinsesto dalla concorrenza serrata.

Su Canale 5 Scherzi a Parte prova a resistere ma non tiene abbastanza: il totale arriva al 23,6% di Share divario raggiunto soltanto a partire dalle 22.02 alle 00.42. Dunque la media spettatori è a favore di Viale Mazzini. La sfida è aperta fra le due reti ammiraglia, quindi occorre andare a scandagliare le scelte delle emittenti cadette per capire la composizione tv della serata: si ricomincia da Rai2 che sceglie Chi Segna Vince per arrivare al 2,9% di Share. La terza rete di Viale Mazzini ottiene il 6,4% di Share su Rai3 con Lo Stato delle Cose.

Guerrieri ottimo esordio, Scherzi A Parte guadagna terreno su Mediaset

Rete4 punta su Quarta Repubblica arrivando al 5,7% di Share. Italia Uno con il cult movie Top Gun guadagna il 5,2% di Share. Su La7 La Torre di Babele si attesta sul 4,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie The Equalizer – Il vendicatore guadagnando il 2,7% di Share. Nove opta per un grande classico di genere come Angeli e Demoni arrivando all’1,9% di Share. Leggermente sotto Shazam! sul Canale 20 che raggiunge l’1,3% di Share.

DeepWater – Inferno sull’Oceano all’1,5% su Iris. I giganti del West restano all’1,2% di Share su RaiMovie, mentre all’1,1% staziona Un angelo tutto per me scelto da RaiPremium. Nel preserale del palinsesto generalista italiano Gerry Scotti supera nuovamente Stefano De Martino. La Ruota della Fortuna raggiunge quota 24,7% di Share contro il 23,7% di Share targato Affari Tuoi. Diatriba catodica racchiusa in un punto di differenza.

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