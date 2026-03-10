Guerrieri parte bene all’esordio, gli Scherzi di Max Giusti non bastano a Mediaset. Ancora a Scotti l’access prime time. I dati Auditel del 9 marzo 2026

Guerrieri – La regola dell’equilibrio piace al pubblico italiano. Alessandro Gassmann sta diventando una certezza anche in questa nuova veste scenica dopo i fasti de Un Professore e I Bastardi di Pizzofalcone. Ora Raiuno sembra poter contare su un titolo ulteriore in grado di macinare numeri e consenso. Lo Share indica 22,7% dalle 21.47 alle 23.46. Quanto basta per imporsi in un palinsesto dalla concorrenza serrata.

Su Canale 5 Scherzi a Parte prova a resistere ma non tiene abbastanza: il totale arriva al 23,6% di Share divario raggiunto soltanto a partire dalle 22.02 alle 00.42. Dunque la media spettatori è a favore di Viale Mazzini. La sfida è aperta fra le due reti ammiraglia, quindi occorre andare a scandagliare le scelte delle emittenti cadette per capire la composizione tv della serata: si ricomincia da Rai2 che sceglie Chi Segna Vince per arrivare al 2,9% di Share. La terza rete di Viale Mazzini ottiene il 6,4% di Share su Rai3 con Lo Stato delle Cose.

Guerrieri ottimo esordio, Scherzi A Parte guadagna terreno su Mediaset

Rete4 punta su Quarta Repubblica arrivando al 5,7% di Share. Italia Uno con il cult movie Top Gun guadagna il 5,2% di Share. Su La7 La Torre di Babele si attesta sul 4,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie The Equalizer – Il vendicatore guadagnando il 2,7% di Share. Nove opta per un grande classico di genere come Angeli e Demoni arrivando all’1,9% di Share. Leggermente sotto Shazam! sul Canale 20 che raggiunge l’1,3% di Share.

DeepWater – Inferno sull’Oceano all’1,5% su Iris. I giganti del West restano all’1,2% di Share su RaiMovie, mentre all’1,1% staziona Un angelo tutto per me scelto da RaiPremium. Nel preserale del palinsesto generalista italiano Gerry Scotti supera nuovamente Stefano De Martino. La Ruota della Fortuna raggiunge quota 24,7% di Share contro il 23,7% di Share targato Affari Tuoi. Diatriba catodica racchiusa in un punto di differenza.