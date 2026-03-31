Guerrieri, la fiction cresce ancora nel finale. GFVip recupera terreno, ma non supera l’ammiraglia Rai. I dati Auditel del 30 marzo 2026

Guerrieri – La regola dell’equilibrio chiude la stagione in crescendo. La fiction Rai si dimostra una zona di comfort non indifferente per Viale Mazzini. La rete ammiraglia ha una vasta gamma di titoli forti che propone ciclicamente e danno consistenza a un palinsesto che, in prevalenza, riesce a fare ascolti con questo tipo di contenuti. Anche l’intrattenimento va bene, ma l’affetto e la ciclicità delle fiction è qualcosa difficile da replicare.

La serie con protagonista Alessandro Gassmann totalizza il 21,3% di Share, mentre fatica la rete ammiraglia di Cologno Monzese. Il GFVip guadagna qualche punto rispetto alle scorse puntate e riesce ad alzare leggermente l’asticella considerando i precedenti ma si ferma al 16,6% di Share. Troppo poco per impensierire la concorrenza, ma i segnali di crescita ci sono e Canale 5 riparte da questo. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone l’ultima puntata di Stasera A Letto Tardi con i The Jackal che chiudono al 3,1% di Share. La trasmissione è stato un esperimento che consisteva nel riportare in auge un programma targato Mediaset che avrebbe dovuto trovare nuova linfa in Rai.

Guerrieri batte il GFVip in crescita

L’operazione è riuscita a metà: gli ascolti non sono stati sempre benevoli, ma potrebbe esserci spazio per un nuovo capitolo. Rai3 ritrova Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose al 7,6% di Share. La trasmissione ha avuto un picco verticale con le anticipazioni sui possibili mandanti dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Quarta Repubblica su Rete4 si attesta al 5% di Share, mentre Italia Uno prosegue con la saga The Transporter ottenendo il 7,8% di Share. La7 con La Torre di Babele conquista il 4,7% di Share.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, ha visto l’esordio della nuova stagione del GialappaShow. Programma arrivato al 5,6% di Share. Nove punta tutto su un grande classico come Il Collezionista di Ossa totalizzando il 2,3% di Share. Su Rai4 Chaos Walking raggiunge l’1,2% di Share. Su Iris L’ora più buia ottiene l’1,7% di Share.

Scotti supera in extremis De Martino

RaiMovie con Eldorado guadagna l’1,4% di Share, mentre Cine34 si spinge all’1,5% di Share con Tre Sorelle. La sfida nel preserale generalista italiano è vinta da Gerry Scotti che, con La Ruota della Fortuna arriva al 23,6% di Share contro il 23,5% di Share totalizzato da Affari Tuoi.