Guerra Ucraina – Russia, Anna Safroncik a Zona Bianca: “Sotto choc da 4 giorni” (Video)

Anna Safroncik, ospite, oggi domenica 27 febbraio 2022 di ‘Zona Bianca’, il programma di informazione condotto da Giuseppe Brindisi, ha manifestato la propria preoccupazione per il papà bloccato in Ucraina dopo l’invasione da parte delle truppe russe di Vladimir Putin:

L’attrice, in questi giorni, sta vivendo momenti di apprensione per l’escalation della guerra in territorio ucraino:

Io sono sotto choc da 4 giorni. Non riesco a dormire come penso tutte le persone che hanno parenti lì. Il problema più grave è che, in realtà, la popolazione non vuole la guerra e basta. Non gli importa chi sia al governo. La gente, oggi, ha solo voglia di andare a lavoro, di continuare a fare la propria vita. Stanno male da anni. E’ importante che tutto il mondo si sia svegliato. Il mondo sta dicendo semplicemente no alla guerra. La guerra non bisogna farla. Stiamo parlando degli interessi di tutto il mondo. Questa guerra non è lontana. Erano sempre sui libri di scuola. Erano nei Paesi con persone lontane dalla nostra cultura. Kiev culturalmente è Europa. Se passeggiate per Kiev, fino a qualche giorno fa, era come essere a Milano o a Roma. Le persone ragionano allo stesso modo. Questa guerra è qui ed oggi. Io sento mio padre ogni due ore. Ha una dignità, un senso di appartenenza. E’ lui che calma me. Mi dice: “Devi stare tranquilla. Vedrai che troveranno una soluzione diplomatica. Cerchiamo almeno noi di essere uniti, di non essere agitati, di non far dilagare il panico”.