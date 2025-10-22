Grey’s Anatomy, lo spoiler della prossima stagione: chi non ci sarà. “Si prende una pausa”

Grey’s Anatomy è tra i medical drama di maggiore successo, nel corso delle varie edizioni ha raccontato drammi, passioni e amori e ancora oggi ha un vasto seguito di pubblico, che non accenna a diminuire. L’ultima stagione è stata caratterizzata da un finale che ha lasciato tutti senza parole: l’esplosione, causata dalla madre di Dylan, ha coinvolto diversi protagonisti della serie, anche se a quanto pare non ci sono state grandi conseguenze. Tuttavia uno dei personaggi più amati del cast non sarà presente nella nuova stagione, il suo tuttavia non sarà un addio definitivo.

Gli spoiler condivisi da Deadline rivelano che Grey’s Anatomy nella prossima stagione non avrà 18 episodi come al solito, ma solo 14: la riduzione è stata apportata per far fronte ai bilanci di produzione. Tuttavia questo taglio di puntate non pregiudicherà la narrazione che come di consueto sarà avvincente e ricca di colpi di scena. Il cast sarà quasi al completo visto che un personaggio ha deciso di prendersi una pausa sia nella storia che nella vita reale. Un volto che è molto legato a Meredith e che è presente nella serie ormai da diverse stagioni.

L’attrice che lascerà, seppur provvisoriamente il seti di Grey’s Anatomy è Caterina Scorsone che nella serie interpreta la dottoressa Amelia Shepherd. Quest’ultima dopo l’esplosione sarà particolarmente scossa e si sentirà in colpa: è lei che ha operato Dylan e che le ha causato alcune conseguenza apparentemente irreversibili. Nonostante i tentativi della cognata di rassicurarla Amelia preferirà allontanarsi dall’ospedale. Sarà presente solo poche puntate.

Grey’s Anatomy, pausa per l’attrice Caterina Scorsone

Caterina Scorsone ha accettato in modo positivo di prendersi una pausa dal set del medical drama. La sua assenza sarà contemporanea a quella del suo personaggio e a quanto pare non sarà del tutto irrilevante. Sembra garantito un suo ritorno nella nuova stagione, ma a quanto pare Amelia sarà diversa, il personaggio subirà un evoluzione non indifferente che darà una svolta alla narrazione.

“E’ solo una pausa”, hanno riferito alcuni addetti ai lavori. Pausa che a quanto pare inciderà sul cambiamento del personaggio di Amelia che nella prossima stagione potrebbe avere un ruolo più incisivo. Inoltre potrebbe subire anche una rivoluzione caratteriali a cui i fan di Grey’s Anatomy non sono abituati. Insomma il ritorno di Amelia è ricco di sorprese, anche se per un periodo dovrà lasciare il set.

Caterina Scarsone, ricorda l’incendio che ha travolto la sua casa

Circa due anni fa la casa di Caterina Carsone è stata travolta da un incendio drammatico. Ha vissuto un’esperienza drammatica che ancora oggi ricorda con dolore: “Mentre preparavo i miei figli per andare a letto e finivo di fare il bagno, il fumo ha cominciato a filtrare attraverso le fughe intorno alla vasca. Quando ho guardato nel corridoio si era già formato un fiume di fumo nero e denso che stava riempiendo la casa. Gli incendi sono veloci.”

Ha poi aggiunto: “Ho avuto circa due minuti per far uscire i miei tre figli dalla casa e siamo scappati con meno di scarpe ai piedi. Ma siamo usciti. E per questo sono eternamente grata. Con il cuore spezzato, abbiamo perso tutti e quattro i nostri animali domestici. Stiamo ancora affrontando questa perdita, ma siamo fortunati ad averli amati.”