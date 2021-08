Grey’s Anatomy, Sandra Oh: “Mi manca Cristina”

Sandra Oh stuzzica la nostalgia dei fans di Cristina Yang in Grey’s Anatomy per lanciare The Chair, la sua nuova serie da protagonista che ha debuttato su Netflix venerdì 20 agosto. Sei puntate da 30′ – un’intramuscolo che ha più il sapore di un pitch che di una serie sviluppata, come evidenziato dal nostro Riccardo Cristilli – che la vedono protagonista nel – forse non del tutto inedito – ruolo di direttrice di un dipartimento universitario.

Quella ‘sedia’, o meglio, l’incarico di direttrice in The Chair l’hanno riportata ai tempi del suo addio a Grey’s Anatomy, avvenuto ormai 7 anni fa. L’attrice lo ricorda con un post Instagram pubblicato alla vigilia della première della sua nuova serie, con tanto di video della sua ultima scena in Grey’s – quella in cui prende possesso dello studio che fu del suo ex, Preston Burke, nel centro di ricerca svizzero che lui le ha affidato – per creare un collegamento con la sua nuova esperienza (mini)seriale nel ruolo della professoressa Ji-Yoon Kim. E leggere che a Sandra Oh manca Cristina fa un certo effetto…

“La prima scena che ho girato per The Chair è stata quella in cui Ji Yoon Kim, fresca di nomina come direttrice del Dipartimento di Anglistica, entra nel suo nuovo ufficio e cade dalla sedia. Immediatamente mi è venuto in mente uno degli ultimi momenti che ho vissuto come Cristina Yang in Grey’s Anatomy quando, fresca di nomina come direttrice del reparto di chirurgia cardiotoracica, esce dal suo nuovo ufficio. E i loro nomi sono sulla porta. Sono quei momenti magnifici che il tuo ‘corpo’ ricorda anche sette anni dopo… “Aspetta, questa sensazione è familiare, anche se differente”. Come un segnalibro. Amo Cristina. Cristina mi manca. E amo tanto Ji Yoon.

Spero anche voi”.

Il parallelo ha scaldato il cuore ai fans di Grey’s Anatomy, che non smettono di chiedersi se Cristina tornerà mai da Meredith. Ma Sandra Oh finora ha sempre smentito qualsiasi ‘ritorno’ o marcia indietro, anche recentemente: la sua carriera è andata avanti, i ruoli in Killing Eve e in The Chair sono un buon promemoria. E come avrebbe detto la ‘sua’ Cristina, Grey’s non è il sole…