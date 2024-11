Greta Zuccarello: chi è la nuova Professoressa de L’Eredità

Greta Zuccarello è una delle due nuove Professoresse de L’Eredità, il game show di Rai 1, condotto da Marco Liorni, giunto alla ventitreesima edizione, in onda da domenica 3 novembre.

Ballerina, diventata nota a livello televisivo soprattutto grazie ai programmi Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5, e Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1, Greta Zuccarelli ha anche partecipato alla diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto, per quanto riguarda l’ultima edizione, da Vladimir Luxuria. All’Isola, Greta Zuccarello è stata eliminata dopo 45 giorni.

A L’Eredità, vedremo Greta Zuccarello insieme all’altra nuova Professoressa di quest’edizione, Linda Pani. Entrambe hanno preso il posto di Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Chi è Greta Zuccarello de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

La neo-Professoressa de L’Eredità ha 28 anni e proviene da Treviso.

Da bambina, si è avvicinata alla ginnastica artistica per poi passare alla danza, all’età di 10 anni.

A 14 anni ha vinto un concorso all’Opus Ballet di Firenze, ottenendo una borsa di studio per un percorso di formazione di danza contemporanea.

All’età di 16 anni, invece, si è trasferita negli Stati Uniti, per proseguire i propri studi, riuscendo ad entrare alla San Francisco Ballet School.

Successivamente, si è trasferita a New York dov’è diventata principal dancer per la compagnia Peridance Contemporary Dance Company. A 18 anni, ha collaborato con Victoria’s Secret, promuovendo una linea sportiva di intimo.

Nel 2019, è tornata in Italia per intraprendere la carriera in televisione. Oltre ai precitati programmi, ha lavorato anche nel talent show The Voice Kids.

È alta 173 cm e le sue misure sono 86 – 64 – 95.

Ha un profilo Instagram (@greta_zuccarello) che, al momento della pubblicazione di quest’articolo, può contare su oltre 207mila follower.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Greta Zuccarelli è stata fidanzata per due anni con il nuotatore Luca Dotto.