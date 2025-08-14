Greta Mauro: età, dove vive, la laurea, marito e figli, profilo Instagram

Greta Mauro è la conduttrice de L’Estate in Diretta 2025 e, negli ultimi anni, si sta facendo sempre più spazio nel panorama televisivo italiano. Diventata famosa per programmi televisivi e radiofonici come Matrix e Top – Tutto quanto fa tendenza, ha alle spalle una lunga gavetta che le ha permesso di specializzarsi nel mondo del giornalismo. Originaria di Roma, ha compiuto gli studi in un liceo classico romano e ha proseguito il proprio percorso presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza. Solamente in seguito ha iniziato ad approcciarsi all’ambito della comunicazione e dello spettacolo, tanto che ha mosso i suoi primi passi in questo scenario dietro le quinte di un programma di Michele Santoro.

I primi passi in tv e l’inizio di una lunga carriera

Mauro ha in primis lavorato come autrice televisiva, ma nel 2009 ha debuttato come conduttrice del programma di La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi, un documentario di carattere storico che conduce – dal 2011 – insieme al geologo Mario Tozzi. La grande opportunità è arrivata quando la giornalista si è spostata su Rai 2 per lavorare al talk show politico Virus – Il contagio delle idee, dove si è occupata della parte social e web insieme al conduttore Nicola Porro. Nel 2016 ha collaborato sempre con quest’ultimo per presentare il programma di Canale 5 Matrix. Nel 2018 il duo ha invece presentato lo spin-off Matrix Prime – La sfida dei Leader, al fine di coprire le elezioni della Camera dei Deputati.

La conduttrice ha lavorato, nel 2021, anche al talk show Estate in Diretta e, l’anno successivo, ha condotto Linea Verde Link insieme a Fabio Gallo. Si è trattato di uno spin-off di Linea Verde. Ha inoltre partecipato al programma Top – Tutto quanto fa tendenza, durante il quale ha parlato di moda e dell’eccellenza del Made in Italy. Tra i lavori più recenti c’è inoltre il programma radiofonico Siesta, che conduce quotidianamente insieme a Barty Colucci per Rai Radio 2. Nel 2025, Greta Mauro è tornata alla guida de L’Estate in Diretta insieme a Semprini.

La vita privata

In passato sono circolate alcune indiscrezioni che parlavano di un presunto legame con il collega Mario Tozzi, ma tra i due c’è in realtà solamente un rapporto di tipo professionale. La conduttrice è oggi felicemente legata a Giulio Senni, che lavora per un’importante azienda agricola in qualità di amministratore. Dalla loro storia sono nati i due figli, un maschio e una femmina. Lei è in realtà sempre stata molto riservata e non ha mai svelato molti dettagli sulla sua vita personale.