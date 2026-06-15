Grave lutto per Francesca Barra. Il doloroso addio sui social

Lutto per Francesca Barra: si è spento il padre Francesco Michele. Il doloroso addio su Instagram tra i ricordi d’infanzia e la vicinanza del marito Claudio Santamaria.

Un dolore improvviso, lacerante, che lascia un vuoto incolmabile nel cuore della giornalista e scrittrice Francesca Barra. Attraverso un toccante filmato condiviso sul proprio profilo Instagram, la conduttrice ha annunciato la scomparsa dell’amatissimo padre, Francesco Michele Barra. Un addio consumatosi in pochissimo tempo, una rapidità che ha colto la famiglia di sorpresa, spezzando l’anima di chi gli voleva bene.

«La velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli», ha confidato la Barra nel suo lungo e commovente post d’addio. Nelle sue parole emerge il ritratto di un legame viscerale e unico, costellato di ricordi d’infanzia e piccoli gesti quotidiani che ora si trasformano in nostalgiche istantanee: la premura mattutina nel preparare le spremute d’arancia, le gite nella natura alla ricerca di papaveri e quelle favole sulle rane che oggi continuano a vivere nei racconti delle nipotine più piccole.

Il ritratto di un uomo gentile: la famiglia e l’amore per la sua terra

Nel dare l’estremo saluto al genitore, Francesca Barra ha voluto celebrare la straordinaria dote che lo caratterizzava: una profonda ed innata cortesia. Un’attitudine che portava la giornalista a chiedersi quale fosse il segreto dietro una simile capacità di donare amore incondizionato e continuo a chiunque lo circondasse. Un interrogativo che spazia tra i luoghi che hanno segnato l’esistenza dell’uomo, dalle radici in Calabria agli anni della giovinezza e dell’attivismo a Firenze, fino ad arrivare alla Basilicata, la terra che aveva scelto per mettere radici.

In questo momento di profondo sconforto, la Barra è stretta dall’affetto del marito, l’attore Claudio Santamaria, e da quello della sua numerosa famiglia. Un pensiero speciale è andato proprio ai figli della conduttrice, che il nonno adorava profondamente e che riempivano d’orgoglio i suoi ultimi messaggi. «Ho conosciuto l’ultimo uomo migliore del mondo. E, grazie a Dio, era anche mio padre», è la chiosa carica di gratitudine con cui si chiude il post.

Chi era Francesco Michele Barra: la passione politica e i cinquant’anni di matrimonio

Nato nel 1947 a Castrovillari, in provincia di Cosenza, Francesco Michele Barra aveva manifestato fin da ragazzo una spiccata passione per la sfera pubblica e sociale. Trasferitosi in Toscana per motivi di studio, nella città di Firenze aveva mosso i suoi primi passi all’interno del panorama politico. Successivamente la sua vita si era spostata a Policoro, sulla costa ionica lucana, il luogo perfetto dove stabilirsi e costruire la propria quotidianità insieme alla moglie.

La sua più grande opera è stata senza dubbio la sua famiglia: tre figli, Francesca, Evita e Vittorio Benito, cresciuti in un ambiente unito e solido, e ben otto nipoti che rappresentavano il suo tesoro più grande. Una storia d’amore solida, quella con la consorte, coronata nel 2022 con il traguardo d’oro dei cinquant’anni di matrimonio. Un’unione indissolubile che, come sottolineato dalla stessa figlia nel suo messaggio, rimarrà per sempre il collante fondamentale per l’intera famiglia.