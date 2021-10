A partire da oggi il Grande Fratello Vip è tornato nei contenitori di Canale 5. È accaduto a Mattino Cinque, accadrà tra qualche ora a Pomeriggio Cinque.

Si tratta di una svolta nella linea editoriale adottata in questo inizio di stagione dalla rete ammiraglia di Mediaset, che aveva scelto di escludere dai programmi di Federica Panicucci/Francesco Vecchi e Barbara d’Urso i contenuti legati al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Negli anni scorsi la ‘contaminazione’ dei contenitori del mattino e del pomeriggio di Canale 5 con gli argomenti pop (e talvolta trash) dei reality in quel momento in onda in prime time è stata una regola, non una eccezione. Un regola pensata ovviamente per trarne dei benefici duplici: da una parte riempire il contenitore con materiali di una produzione propria (con conseguente convenienza anche economica), dall’altra alimentare l’interesse pubblico nei confronti delle dinamiche dei reality, sempre più bisognose di spinte esterne (a partire dai social).

Il ritorno del Grande Fratello Vip in Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque fidelizzerà il pubblico, aiutando il Grande Fratello Vip a trovare maggiore stabilità negli ascolti (per ora è stato puntualmente battuto sia nella collocazione del lunedì, sia in quel venerdì)? E, al contempo, trattando argomenti che il pubblico di Canale 5 in teoria conosce porterà giovamento ai contenitori che sono realizzati ‘sotto testata giornalistica’ (cit.)?

E, ancora, riusciranno Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque a mantenere un approccio all’insegna della sobrietà i divisivi temi da reality, evitando eccessi nei toni e derive sensazionalistiche?