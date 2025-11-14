Grande Fratello Vip: slitta l’edizione? Tutte le ipotesi sul futuro del reality

Se il Grande Fratello di Simona Ventura ha levato le ancore da un pezzo per prendere il largo, il Grande Fratello Vip, condotto negli ultimi anni da Alfonso Signorini è ancora al porto delle incertezze dei palinsesti. Secondo le indiscrezioni il format dei very important people (anche poco noti se vogliamo dirla tutta) l’edizione 2026 potrebbe non partire a gennaio com’ era stato annunciato, ma slittare di diversi mesi.

Un’ipotesi che sorprende e divide. Da una parte c’è chi parla di semplice riorganizzazione, dall’altra di una vera e propria rivoluzione interna voluta dai vertici dell’azienda per dare una “rinfrescata” all’immagine del reality. A complicare il quadro c’è il successo altalenante delle ultime edizioni, che hanno mostrato segni di stanchezza e la necessità di rinnovarsi per ritrovare lo smalto di un tempo.

Le strategie di Mediaset: meno reality, più intrattenimento

A più di 20 anni dalla sua prima puntata in assoluto, il Grande Fratello è diventato se non l’ossessione, una specie di grattacapo che prima o poi dovrà avere la sua soluzione. Da settimane, nei corridoi di Cologno Monzese si parla di una ristrutturazione delle programmazioni in vista nel 2026. L’obiettivo? Ridurre il peso dei reality in prima serata e lasciare spazio a programmi di intrattenimento più leggeri e adatti al pubblico del lunedì sera. Una serata, quella, da sempre “strategica” per la tv generalista: mentre Rai 1 punta sulle grandi fiction come Blanca e Il Commissario Ricciardi, Canale 5 potrebbe optare per un’offerta diversa, fatta di show più brevi ma ad alto impatto.

Tra le ipotesi circolate, spicca quella di dedicare alcune prime serate a La Ruota della Fortuna, con ospiti e momenti di spettacolo, oppure di rilanciare Zelig, lo storico varietà comico ha sempre macinato ascolti solidi e un target trasversale. Proprio Zelig potrebbe tornare a gennaio, seguito da un’edizione “rinnovata” del Grande Fratello Vip, ridotta però nella durata o con un format parzialmente modificato.

A complicare i piani c’è anche la convivenza tra due versioni del reality: quella “nip”, condotta da Simona Ventura, e quella “vip”, capitanata da Signorini. Se la prima dovrebbe concludersi a dicembre, la seconda resta un’incognita. Signorini, intanto, continua a lavorare alla selezione dei nuovi concorrenti, ma non è detto che la produzione decida di partire subito con la nuova stagione.

Tra le ipotesi più accreditate, ci sarebbe quella di rimandare tutto a settembre 2026, concedendo al format un lungo periodo di “riposo” per tornare più forte e moderno. Una decisione che consentirebbe di ridefinire l’identità del programma, magari introducendo meccanismi nuovi e una narrazione più dinamica, in linea con i gusti di un pubblico sempre più attento ai ritmi dei social e alle storie vere.